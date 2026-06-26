El cambio apunta a ser una solución a la confusión de los pasajeros causada por buses que usan colores similares a la de la Nueva América. | Composición LR

El cambio apunta a ser una solución a la confusión de los pasajeros causada por buses que usan colores similares a la de la Nueva América. | Composición LR

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Los miles de pasajeros que utilizan diariamente el servicio de la Empresa de Transportes Nueva América deberán tomar en cuenta un cambio importante desde julio. La compañía anunció que su tradicional recorrido pasará a identificarse con un nuevo símbolo con el objetivo de facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

Pese a la modificación en su identificación, la empresa precisó que el servicio continuará operando con normalidad y que no habrá cambios en el recorrido que conecta Carabayllo con San Juan de Miraflores, pues atraviesa diversos distritos de Lima.

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Nueva América cambió su número de identificación de la ruta 1180

Ruta 1180 tendrá un nuevo nombre

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó que, a partir de julio, su ruta será identificada como Ruta 1180 e incorporará el número 80 como nuevo distintivo, en lugar de la letra A.

"Para que identifiques nuestra ruta fácilmente y evites confusiones con empresas que usan nuestros colores y diseños de forma inescrupulosa. La misma ruta, el mismo compromiso y la misma confianza de siempre", señaló la empresa en su mensaje dirigido a los pasajeros.

¿Qué cambia para los usuarios?

La principal novedad es la identificación visual de las unidades. Desde julio, los buses de Nueva América llevarán el símbolo 80, por lo que los pasajeros deberán buscarlos como Ruta 1180.

La empresa explicó que esta medida busca que los usuarios puedan reconocer con mayor facilidad sus unidades y continuar usando el servicio de manera segura.

La ruta seguirá siendo la misma

Nueva América enfatizó que el cambio solo corresponde al código con el que será identificada la ruta. En ese sentido, se mantendrá el recorrido habitual entre Carabayllo y San Juan de Miraflores, así como la atención a los pasajeros que diariamente utilizan este servicio de transporte público.

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