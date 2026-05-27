Consumo de vapes o cigarros electrónicos ya superó al cigarrillo tradicional en Perú, pero el riesgo de cáncer y daño irreversible sigue latente

El uso de cigarrillos electrónicos en Perú supera al tradicional, especialmente en jóvenes, alertan especialistas de EsSalud. | Foto: Andina

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El consumo de cigarrillos electrónicos o vapes ya supera al hábito tradicional de fumar en el Perú, especialmente entre adolescentes y jóvenes, según alertaron especialistas de EsSalud y expertos en salud bucal. Aunque muchas personas consideran estos dispositivos como una alternativa menos dañina, médicos advierten que su uso está asociado a riesgos que afectan desde los pulmones hasta dientes, encías y tejidos orales.

De acuerdo con cifras difundidas por especialistas, mientras el consumo de cigarro tradicional cayó de 48% a 9% en los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos alcanzó el 16% en el país. Los adolescentes entre 13 y 17 años son considerados el grupo más vulnerable debido a la facilidad de acceso a estos productos y a la percepción errónea de que no representan un peligro para la salud.

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Especialistas advierten daños en dientes, encías y órganos por el vapeo

Un estudio citado por especialistas y publicado en el Journal of the American Dental Association señala que quienes utilizan cigarrillos electrónicos presentan mayor riesgo de desarrollar caries. Además, el vapor puede provocar sequedad bucal, alterar la microbiota oral y favorecer inflamaciones en las encías.

El cirujano dentista Ítalo Funes Rumiche explicó que, en la práctica clínica, ya se observan efectos acumulativos relacionados con el vapeo, como inflamación gingival, lesiones orales y una mayor predisposición a enfermedades periodontales. También recordó que el tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer oral y otras enfermedades progresivas que afectan la cavidad bucal.

Adolescentes son los más expuestos al consumo de vapes en Perú

Especialistas de EsSalud señalaron que muchos adolescentes recurren a los cigarrillos electrónicos por presión social o por la influencia de sabores frutales y aromas que disimulan los riesgos reales del producto. Sin embargo, estos dispositivos contienen nicotina, formaldehído, glicerina y metales pesados, sustancias vinculadas a daños neurológicos, cardiovasculares y pulmonares.

Los médicos advirtieron que la nicotina genera dependencia progresiva y puede ocasionar problemas inmediatos como gastritis, bronquitis, insomnio y alteraciones en la presión arterial. Asimismo, remarcaron que los componentes químicos presentes en los vaporizadores electrónicos podrían elevar el riesgo de desarrollar cáncer a mediano y largo plazo.

Ante este panorama, los especialistas recomendaron evitar tanto el tabaco como los cigarrillos electrónicos, mantener una adecuada higiene bucal y acudir periódicamente al odontólogo para detectar posibles lesiones o enfermedades en etapas tempranas.