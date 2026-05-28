120 soldados donan sangre para niños con cáncer en el Cusci

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Los militares tienen diversas ocupaciones: entrenan a diario para aumentar sus capacidades de combate y así poder acudir al campo de batalla en el momento que se requiera; siempre buscan mantener la paz en los momentos difíciles y se aseguran de que la ayuda llegue donde se necesite. Cada una de estas premisas fue aplicada por el suboficial del Ejército Nicolás Garay en el momento en que inició su batalla contra la leucemia, el enemigo invisible de su hija menor.

Este miércoles, un total de 120 soldados de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú participó en una jornada voluntaria de donación de sangre realizada en la ciudad del Cusco, con el objetivo de fortalecer el Banco de Sangre del Hospital Antonio Lorena y apoyar la atención de niñas y niños con cáncer que requieren transfusiones.

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Nicolás integra una familia que llena de alegría cada uno de sus días, sentimiento que se suma a la satisfacción de trabajar por el desarrollo de la ciudad imperial.

En la cotidianidad de esos días, recibió junto con su esposa el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda tipo B de su hija, uno de los varios tipos de cáncer en la sangre, enfermedad que enfrentaría a la pequeña de 2 años a diferentes complicaciones de salud. Esto implicó para Nicolás conocer y emprender un nuevo tipo de batalla en la que también aplicaría su doctrina militar.

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“Fue una situación muy difícil, ella no presentaba síntomas que caracterizaran una enfermedad como esa, se detectó en un control médico, lo único que habíamos percibido era que estaba muy pálida. Le pedimos a los médicos realizar exámenes y le hicieron un hemograma, en el que las tres líneas de defensa salieron muy bajas, de inmediato fue hospitalizada, recibiendo quimioterapias”, señala.

“El estilo de vida de mi familia cambió por completo”, agrega. No es fácil la situación que enfrenta, pero lo ha hecho de la mejor manera, con la fortaleza que caracteriza a un militar”, manifestó uno de sus compañeros que también se sumó a la donación.

CAMPAÑA EN EL CUSCO

Para un tratamiento como el de su hija y el de muchos niños con leucemia, se necesita sangre; en los bancos se requieren muchos donantes. La jornada de este miércoles se realizó con el firme compromiso de contribuir con el bienestar de la población.

La actividad reunió a personal militar que, de manera solidaria, acudió a donar sangre como parte de una campaña destinada a ayudar a quienes más lo necesitan. La jornada permitió recolectar 42 unidades que serán destinadas a la atención de emergencias y diversos tratamientos médicos en el principal hospital cusqueño.

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Con esta iniciativa, los integrantes del Ejército demostraron que su labor no solo se desarrolla en operaciones y tareas de defensa nacional, sino también en acciones de apoyo directo a la población.

La vicegobernadora regional del Cusco, Noely Loaiza Libano, agradeció a los militares voluntarios y destacó que esta acción beneficiará a niñas y niños de la región que reciben tratamiento contra el cáncer en el Hospital Antonio Lorena.

Por su parte, el comandante general de la Quinta Brigada de Montaña, general de brigada Nicola Quiróz Castillo, destacó el compromiso de la institución militar con las acciones de apoyo social y felicitó la masiva participación de los efectivos.

El Ministerio de Defensa reafirma su espíritu solidario y su vocación de servicio para contribuir al bienestar de todos los peruanos.

“Es algo que jamás voy a olvidar, el trabajo en equipo y la solidaridad de mis compañeros de armas. Mi hija continúa con su tratamiento de quimioterapia ambulatoria. Los médicos han pronosticado excelentes probabilidades de recuperación total, que descarta por ahora tener que realizar un trasplante de medula ósea”, subraya finalmente este soldado peruano nacido en Cusco.