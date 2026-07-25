Un nuevo documental rastrea el destino del oro perdido de Atahualpa en una laguna, revelando la complejidad de su geografía y el misterio que lo rodea. | Composición LR/CDN/ChatGPT

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La captura y ejecución de Atahualpa en 1533 representaron un hito decisivo en la caída del Tahuantinsuyo. Frente a Francisco Pizarro, el soberano prometió llenar tres estancias con oro a cambio de su liberación. Pese al reparto de gran parte de este botín, perdura el mito sobre una fracción oculta en la cordillera andina. Historiadores como John Hemming, autor de 'The Conquest of the Incas', diferencian el rescate entregado a los españoles de los relatos posteriores sobre este cargamento perdido, cuya autenticidad carece de pruebas documentales.

El enigma reaparece tras el lanzamiento de Llanganati, audiovisual a cargo de Isabel Dávalos y el explorador Jorge Juan Anhalzer. Esa obra documenta un trayecto por senderos descritos en cartografía antigua para rastrear el destino del tesoro imperial en América Latina. "Dice la leyenda que ni mil hombres podrían transportarlo todo", destaca la producción cinematográfica sobre las riquezas atribuidas al monarca indígena.

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¿En qué país latinoamericano se oculta el mítico tesoro de Atahualpa?

El documental señala que el valioso cargamento permanece resguardado en Ecuador, de forma exacta dentro de la cordillera de los Llanganates. Dicha zona montañosa se extiende entre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo. Sus densos bosques nublados, páramos e inaccesibles lagunas resguardan la fortuna que jamás arribó a Cajamarca. Durante la filmación, la expedición del explorador Jorge Juan Anhalzer utilizó fotografías aéreas junto con antiguos derroteros coloniales en su intento por ubicar la ruta histórica.

Esa parte del tesoro de Atahualpa nunca habría llegado a manos de los españoles. Foto: @karitupl_/X

Las crónicas más populares afirman que el general incaico Rumiñahui lideraba una enorme caravana hacia el norte. El militar buscaba resguardar la valiosa fortificación tras enterarse de la ejecución del soberano a manos de las tropas españolas. "El tesoro fue enterrado o arrojado a una laguna", sostiene la tradición oral sobre la maniobra realizada para privar a los conquistadores de las riquezas, mientras el líder nativo organizaba la resistencia andina sin revelar jamás la coordenada precisa.

A pesar de la falta de pruebas arqueológicas que validen el relato, los Llanganates mantienen un magnetismo constante sobre viajeros e investigadores. La producción audiovisual retrata la complejidad del terreno, caracterizado por neblina persistente y suelo pantanoso que dificultan la navegación. De ese modo, la geografía hostil mantiene vivo el misterio sobre el destino final de la mítica fortuna inca.

¿Qué ocurrió realmente con el oro acumulado para el rescate de Atahualpa?

El botín reunido en Cajamarca terminó fundido en lingotes para su reparto entre Francisco Pizarro, la tropa y la Corona española. Esta acción borró miles de piezas artísticas e incas ceremoniales, un volumen colosal de metales preciosos que cronistas como Pedro Cieza de León registraron en sus relatos históricos.

Una vez afianzado el dominio en el Imperio inca, los colonizadores intensificaron la extracción mediante trabajo forzado en la encomienda y la mita. Si bien el recurso aurífero dominó el inicio de la conquista, la plata cobró un rol protagónico tras el hallazgo de yacimientos gigantescos como Potosí, transformándose en el pilar financiero hispano durante los siglos XVI y XVII.

Por último, convoyes de la Flota de Indias transportaron este flujo mineral a través del océano Atlántico con destino a Sevilla y Cádiz para financiar campañas militares. En tanto, la misteriosa fracción de la riqueza que jamás tocó manos europeas permanece como una incógnita envuelta en expediciones e investigaciones modernas.