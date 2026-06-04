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Un hombre de 70 años se debate entre la vida y la muerte tras salvar a su hija de un feroz intento de feminicidio en Comas. La víctima, Luis Prieto Moreno, permanece en estado de coma en el hospital Alberto Sabogal del Callao, luego de ser atacado a machetazos por Michel Alexander Terrazas Cueva, expareja de su hija Diana Prieto (31). El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 a. m., cuando el agresor irrumpió armado en la vivienda familiar, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Durante el forcejeo, Diana sufrió cortes en el brazo y las costillas, además de diversos hematomas en el cuerpo, mientras que su padre recibió heridas de extrema gravedad que obligaron a su traslado de emergencia a la UCI del hospital Alberto Sabogal del Callao. La joven hizo un llamado urgente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que asuma el caso y exigió a las autoridades judiciales que recaiga todo el peso de la ley sobre el agresor para que, bajo ninguna circunstancia, sea puesto en libertad.

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“Él me encierra en el cuarto y me estaba golpeando. Mi amiga fue a pedir ayuda (…) Mi expareja lo empuja (a mi papá) y ahí le empieza agredir. Luego se fue como si no hubiera pasado nada, con el hacha en la mano. Yo quiero justicia, mi papá no merece estar así. Dio casi la vida por mí”, sentenció Diana en una entrevista al programa 'Arriba mi gente'.

Sujeto que atacó a su expareja y dejó en UCI a su exsuegro ya tenía denuncias por agresión

De acuerdo con la afectada, Michel Alexander Terrazas Cueva ya contaba con una denuncia previa por agresión. Tras ese episodio, ella decidió terminar la relación sentimental; sin embargo, el sujeto no aceptó la ruptura y comenzó a acosarla y perseguirla de forma constante. Luego del ataque, fue capturado y permanece detenido en la Depincri de Comas, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.