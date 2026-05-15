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Sociedad

Esta curiosa casa de 2 pisos en Perú solo mide 63 cm de ancho y es totalmente habitable: tiene cocina, baño, dormitorio y hasta lavandería

Los turistas pueden visitar esta vivienda por una tarifa de S/12 para adultos, S/10 para mayores y S/8 para niños. El creador Marko Tk ha compartido un recorrido en su canal de YouTube.

Esta casa de solo 63 cm de ancho busca lograr el Record Guinness.
Esta casa de solo 63 cm de ancho busca lograr el Record Guinness. | Foto: composición LR/MarkoTK
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En Huaral, específicamente en el distrito de Aucallama, una singular construcción ha captado la atención de vecinos y turistas no solo por sus llamativos colores, sino también por su sorprendente tamaño. Se trata de la que sería la casa más angosta del mundo, una estructura de apenas 63 centímetros de ancho que, pese a sus reducidas dimensiones, podría albergar hasta dos personas cómodamente.

Este curioso inmueble de dos pisos cuenta con nueve espacios distribuidos de manera funcional para el uso diario, entre ellos cocina, baño, dormitorio y hasta una zona de lavandería. Ahora, su propietario aspira a obtener un Récord Guinness y convertirla en la vivienda más delgada del planeta. A través de su canal de YouTube, el creador de contenido Marko Tk realizó un recorrido para mostrar cómo está distribuida por dentro y qué comodidades ofrece.

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Así luce la casa más angosta del Perú

Según muestran las imágenes del video, en el primer piso se encuentran el baño, el comedor y la sala. El primer ambiente está equipado con lavamanos, ducha e inodoro, todos en funcionamiento. La sala cuenta con sofás y un televisor, mientras que la cocina dispone de refrigeradora, dos hornillas y microondas.

En tanto, en el segundo piso hay un estudio con biblioteca y escritorio. El dormitorio se encuentra en este nivel; este tiene una cama que, en caso de ser usada por dos personas, se despliega. También cuenta con televisor, ropero y una plancha. Al finalizar el pasillo, se encuentra un pequeño espacio de lavandería para el aseo de la ropa.

Fabio Moreno, propietario y creador de esta singular vivienda, explicó que el proyecto nació con el objetivo de demostrar que la felicidad no está ligada al tamaño de una casa, sino a la creatividad, la organización y la capacidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles.

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Así luce el interior y exterior de la casa más angosta del Perú.

¿Cuánto cuesta visitar la casa más angosta del Perú?

Los visitantes interesados en conocer la famosa casa angosta de Huaral deberán pagar una tarifa de ingreso. Estas son:

  • S/12 para adultos
  • S/10 para adultos mayores
  • S/8 para niños
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