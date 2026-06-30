Cumbemayo asombra con sus imponentes farallones en Cajamarca, Perú. Sus caprichosas formas de frailes en procesión crean Los Frailones. | Foto: Hidráulica Inca

Cumbemayo asombra con sus imponentes farallones en Cajamarca, Perú. Sus caprichosas formas de frailes en procesión crean Los Frailones. | Foto: Hidráulica Inca

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Ubicado a más de 3.500 metros de altitud en Cajamarca, un singular sistema hidráulico esculpido en roca genera gran interés en la arqueología andina. El arqueólogo peruano Julio C. Tello inició los estudios sistemáticos de este complejo preincaico en 1937, vinculándolo a una tradición tecnológica previa al dominio de los incas. Investigaciones subsiguientes sugieren que la edificación de este monumento se remonta al periodo formativo andino, específicamente entre los años 1500 y 1000 a. C.

Este célebre sitio, denominado Cumbemayo, destaca por su entorno de formaciones volcánicas y un acueducto pétreo que atraviesa la montaña. La zona integra petroglifos, abrigos rocosos y estructuras que los expertos interpretan como "espacios rituales", lo cual demuestra que la obra poseía fines ceremoniales vinculados al culto al agua, además de sus funciones de ingeniería.

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¿Cómo funciona el canal preinca en Cajamarca y cuál es su misterio hidráulico?

El acueducto de Cumbemayo destaca como una monumental obra de ingeniería hidráulica tallada sobre roca volcánica en la cordillera de Cajamarca. Su diseño arquitectónico presenta trazos lineales y segmentos en zigzag, una técnica precisa para controlar la velocidad del agua y evitar la erosión del lecho pétreo. Investigaciones arqueológicas modernas estiman que la red principal de este sistema preincaico alcanzó una longitud de entre 8 y 9 kilómetros.

El canal se encuentra a más de 3.500 msnm, a 7.5 km de la ciudad de Cajamarca. Foto: Hidráulica Inca

Esa infraestructura captaba recursos hídricos de lluvias y manantiales en las laderas occidentales de los Andes para abastecer a reservorios locales y zonas de cultivo. Los expertos atribuyen su construcción a la cultura Cajamarca temprana, con evidencias de un uso prolongado durante varios siglos. Asimismo, el entorno alberga grutas con grabados y formaciones rocosas antropomorfas y felinas, elementos que añaden una dimensión simbólica y sagrada al paisaje.

Los científicos describen el complejo como una estructura de alta precisión para su época, provista de canales con un ancho de entre 30 y 50 centímetros y pendientes leves que garantizaban un flujo constante. De ese modo, los autores plantean que su diseño evidencia un conocimiento avanzado de hidráulica empírica en sociedades andinas tempranas. Aunque algunos investigadores analizan su posible conexión entre océanos, su función exacta sigue siendo objeto de debate académico.

¿Por qué se dice que el Canal de Cumbemayo desvía agua entre océanos?

La noción de que ese acueducto preincaico traslada recursos hídricos desde el Pacífico hasta el Atlántico surge de una hipótesis planteada por Georg Petersen en 1947. El investigador sostuvo que la estructura atravesaba la divisoria continental andina para abastecer a la cuenca del Amazonas, lo cual representaría un flujo indirecto hacia el océano oriental. No obstante, las evaluaciones arqueológicas y geográficas contemporáneas modificaron de forma sustantiva esta interpretación inicial.

La evidencia científica actual demuestra que el sistema hidráulico capta aguas pluviales locales y flujos de la vertiente occidental, descartando un trasvase real entre cuencas. El curso del agua permanece confinado dentro de las redes hidrográficas regionales de Cajamarca, sin consolidar un nexo físico funcional. De ese modo, la hipótesis original sobre un enlace interoceánico responde a especulaciones cartográficas de la época más que a mediciones hidrológicas precisas sobre el terreno.

Aun así, la ubicación del monumento cerca de la divisoria de aguas mantiene activa la discusión teórica debido a su carga simbólica. Diversos especialistas afirman que el valor real del monumento radica en su función ritual asociada a la gestión y sacralidad del paisaje. Actualmente, la comunidad científica coincide en que "la 'conexión entre océanos' se entiende hoy más como una construcción interpretativa histórica que como un hecho físico comprobado".