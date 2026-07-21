El CERN aclara el apagado temporal del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ante especulaciones de portales dimensionales. La pausa responde a un plan de mantenimiento programado. | Foto: Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)

El CERN aclara el apagado temporal del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ante especulaciones de portales dimensionales. La pausa responde a un plan de mantenimiento programado. | Foto: Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)

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El apagado temporal del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, reavivó en redes sociales diversas hipótesis conspirativas sobre supuestas aperturas de portales dimensionales o alteraciones de la realidad. Ante esas especulaciones, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) aclaró que la pausa operativa obedece a un esquema técnico planificado desde hace años.

Situado en la frontera entre Suiza y Francia, el complejo estudia la estructura fundamental de la materia mediante choques de alta energía que recrean el estado cósmico posterior al Big Bang, hito que permitió el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. Respecto al mantenimiento, el director de Aceleradores y Tecnología, Mike Lamont, explicó que el ajuste de calendario y la extensión de las labores "responden al consenso alcanzado por los comités científicos para preparar la siguiente generación del acelerador".

¿Por qué el CERN apagó el Gran Colisionador de Hadrones hasta 2030?

A finales de junio de 2026, el CERN inició el Long Shutdown 3 (LS3), el tercer paro prolongado en la trayectoria del LHC. A lo largo de casi cuatro años, un equipo especializado desmontará más de un kilómetro de piezas, renovará aparatos e implementará tecnología avanzada para transformarlo en el High-Luminosity LHC (HiLumi LHC). El propósito central busca elevar la luminosidad, potenciar el volumen de colisiones subatómicas y recopilar datos sobre eventos físicos atípicos.

Esas pausas prolongadas responden al programa operativo habitual de un complejo de esta magnitud. Al margen de las interrupciones técnicas anuales orientadas a revisiones preventivas, la institución ejecuta cortes multianuales profundos con el fin de actualizar componentes, examinar infraestructuras superconductoras que operan próximas al cero absoluto e integrar avances. Según el laboratorio, estas etapas "son una parte integral del ciclo de vida de los aceleradores de partículas", pues facilitan trabajos simultáneos de mantenimiento, consolidación y optimización.

La puesta en marcha avanzará de manera paulatina. Los aparatos auxiliares reanudarán actividades a partir de 2028, mientras que la instalación principal modernizada arrancará una nueva fase científica hacia 2030 como HiLumi LHC. Desde el propio organismo resaltan que este formato "producirá alrededor de diez veces más colisiones que el acelerador original", lo cual expandirá el campo de estudio respecto al bosón de Higgs, la materia oscura y enigmas cósmicos pendientes de resolución.

¿Qué reveló la científica suiza sobre los seres interdimensionales y el CERN?

La investigadora suiza Astrid Stuckelberger desató controversia al sostener que físicos del laboratorio le revelaron la presencia de múltiples dimensiones y la apertura de una vía por donde "entran y salen seres". La especialista llegó a declarar que, en medio de un ensayo en 2024, emergió una criatura no humana que "dejó una bufanda como evidencia". Pese al impacto mediático de sus palabras, estas carecen de respaldo documental, testimonios verificados o validación por parte de la comunidad internacional.

Las hipótesis en torno a portales interdimensionales dentro del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) forman parte de una larga lista de mitos urbanos que circulan en redes sociales. Durante años, diversos sectores han vinculado al centro europeo con microagujeros negros, ritos satánicos, fracturas en las líneas temporales y eventos telúricos. Sin embargo, ninguno de esos planteamientos cuenta con publicaciones revisadas por pares ni con demostraciones experimentales reales.

Ante la ola de rumores, la postura institucional de la organización científica se mantiene firme: sus proyectos estudian únicamente la física de partículas. Los especialistas aclaran que, si se formara un microagujero negro, este colapsaría al instante por la radiación de Hawking sin representar un peligro. De hecho, los rayos cósmicos chocan a diario contra la atmósfera terrestre con una energía mayor a la del colisionador, disipando cualquier riesgo para la Tierra.