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Terminó la secundaria a los 46 años y ahora busca ingresar a la UNI para cumplir la promesa a su hijo fallecido

Luego de enfrentar un arduo camino, que incluyó recorrer 100 kilómetros diarios, Biondi logró obtener su certificado escolar en 2025. Su meta es ingresar a una academia preuniversitaria y seguir adelante.

La inspiradora historia de Biondi Apolinario Alva: de recorrer 100 km diarios para estudiar a postular a la UNI
La inspiradora historia de Biondi Apolinario Alva: de recorrer 100 km diarios para estudiar a postular a la UNI | Foto: composición LR
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A los 46 años, Biondi Apolinario Alva logró terminar la secundaria, una meta que había quedado pendiente desde su juventud. Ahora se prepara para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el objetivo de convertirse en profesional y cumplir la promesa que nació tras la muerte de su hijo Yoh Neo.

El joven falleció en 2023, a los 17 años, cuando tenía el anhelo de ingresar a la universidad. Su partida llevó a Biondi a retomar sus estudios y seguir un camino académico que ambos esperaban alcanzar.

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Después de años alejado de las aulas, el padre de familia encontró en la educación una oportunidad para avanzar y mantener vigente el sueño que su hijo no pudo concretar.

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Padre de familia termina la secundaria a los 46 años para cumplir promesa a su hijo fallecido

La promesa que lo llevó a terminar el colegio

En 2024, Biondi ingresó al Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Fe y Alegría N.° 7 del Ministerio de Educación, ubicado en Comas. Desde ese distrito debía trasladarse hasta Villa El Salvador, donde trabajaba, mientras organizaba sus horarios para asistir a clases.

La rutina exigía esfuerzo. Cada día recorría cerca de 100 kilómetros y combinaba sus labores con la preparación académica. Hubo jornadas de cansancio, pero no abandonó el objetivo que se había trazado.

"Había días en los que llegaba agotado, pero recordaba por qué había empezado", contó Biondi.

En 2025 consiguió uno de sus principales objetivos: obtener el certificado de secundaria. Con esa etapa concluida, decidió continuar su preparación en una academia preuniversitaria para intentar ingresar a la UNI.

Del trabajo diario al sueño de ingresar a la UNI

El caso de Biondi refleja la realidad de miles de personas que dejaron sus estudios por razones económicas, familiares o laborales y que buscan retomarlos años después.

Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) ofrecen una alternativa para mayores de 14 años que no iniciaron o no culminaron la primaria o secundaria. Esta modalidad permite que trabajadores, comerciantes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros ciudadanos continúen su formación sin dejar sus actividades.

El ministro de Educación, Jorge Marticorena, resaltó que historias como la de Biondi evidencian el impacto de la educación como una herramienta de superación y movilidad social.

Mientras se prepara para el examen de admisión, Biondi mantiene una motivación clara: transformar la pérdida de su hijo en un impulso para alcanzar una nueva meta y demostrar que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.

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