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Sociedad

Asesinan a hombre dentro de casa de apuestas en Comas: crimen sería ajuste de cuentas entre bandas

Un sicario ingresó al establecimiento y disparó a quemarropa contra Junior Vargas Castillo. La víctima estaría vinculada a actividades de extorsión y cobro de cupos.

Sicario ingresó sigilosamente y disparó contra su víctima por detrás
Sicario ingresó sigilosamente y disparó contra su víctima por detrás | Composición LR / Difusión
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La Policía Nacional del Perú investiga el homicidio de un hombre ocurrido la tarde del lunes 8 de junio en una casa de apuestas deportivas ubicada en la avenida Túpac Amaru N.° 5072, distrito de Comas.

La víctima fue identificada como Noel Gener Junior Vargas Castillo (26 años), quien falleció a consecuencia de múltiples impactos de bala. Según las primeras diligencias policiales, el hecho se registró aproximadamente a las 5.00 p. m., cuando un sujeto ingresó al establecimiento comercial Tinbet y, tras acercarse sigilosamente a la víctima, le disparó a quemarropa y huyó.

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Efectivos de la Comisaría PNP Túpac Amaru acudieron de inmediato al lugar tras recibir la alerta de la Central de Emergencias 105. Al llegar, encontraron a Vargas Castillo tendido sobre el pavimento, con heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y la espalda. Los agentes constataron que ya no tenía signos vitales.

PUEDES VER: Ataque de sicarios deja dos muertos y un herido en Comas: sujeto interceptó la unidad en la que viajaban

lr.pe

Ataque sería un ajuste de cuentas

De acuerdo con las manifestaciones de testigos y personas que frecuentan el establecimiento, la víctima era conocida con el alias de 'Zorrito' y presuntamente estaría vinculada a actividades de extorsión y cobro de cupos en diversos sectores de Lima Norte.

Las mismas fuentes señalaron que el autor de los disparos sería integrante de otra organización criminal, por lo que no se descarta que el crimen responda a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas a esta actividad ilícita.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó el Plan Cerco y desplegó un operativo en diversos puntos de la jurisdicción para ubicar y capturar al responsable. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados. Las acciones de búsqueda e inteligencia continúan en coordinación con las unidades especializadas.

Víctima tiene antecedentes

Según información preliminar, Vargas Castillo fue intervenido en mayo del 2025 por personal especializado de Lima Norte por su participación en un caso de extorsión y le hallaron material explosivo, detonadores y mechas lentas. Asimismo, registra otra intervención cuando era menor de edad por un presunto hecho de robo agravado.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia criminal en Lima Norte.

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