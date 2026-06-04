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Sujeto fingió ser cliente para dopar y asaltar a agente inmobiliario durante visita a departamento en Comas: "Me contactó por redes sociales"

Tras concretar una reunión en una cevichería, el joven perdió el conocimiento durante la visita al inmueble y despertó en el hospital Arzobispo Loayza sin sus pertenencias ni recuerdos de la jornada.

El agente inmobiliario habría despertado en un hospital sin recordar nada de lo ocurrido.
El agente inmobiliario habría despertado en un hospital sin recordar nada de lo ocurrido. | Foto: composición LR
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Un agente inmobiliario denunció haber sido víctima de robo bajo la modalidad de dopaje el pasado 28 de mayo. El agresor se hizo pasar por un cliente interesado en arrendar un departamento en el condominio Las Praderas, ubicado en Comas. La víctima señaló que el sospechoso lo contactó vía redes sociales, se identificó como analista de créditos y pactó una reunión previa en una cevichería de Los Olivos.

En el establecimiento, según mencionó el denunciante, el sujeto intentó invitarle una cerveza, pero él la rechazó y optó únicamente por consumir una gaseosa y un ceviche. Tras el encuentro, ambos se trasladaron a la vivienda para realizar la visita. Aunque el joven afirmó recordar el ingreso a la propiedad, perdió el conocimiento poco después y despertó al día siguiente en el Hospital Loayza sin memoria de los hechos y sin sus pertenencias de valor.

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“Él me dice que estaba detrás del Metro para conversar sobre el crédito (de la casa). Me acercó y la persona estaba con una cerveza y una gaseosa. Me dice sírvete, pero le dije que no tomo. Solo le acepto la gaseosa. Solo tomé un sorbo”, explicó en una entrevista para 24 Horas.

Sujeto se registró con un nombre falso para ingresar al condominio en Comas

Las cámaras de seguridad del recinto captaron el momento en que el agente inmobiliario y el falso cliente entraban al lugar. En las imágenes se observa al visitante intentando ocultar su rostro con la capucha de su casaca. Según la víctima, él solicitó que se cumpliera con el control de identidad exigido por la administración antes de pasar.

Sin embargo, tras sentar la denuncia se descubrió una grave irregularidad: el sujeto se había registrado con un nombre de mujer. El trabajador cuestionó que la seguridad del edificio no hubiera advertido este detalle en su momento.

“Dentro del departamento yo guardé mi celular dentro de un ropero. La muestra fue rápido, según las cámaras. De 5:45 p.m. a 6:25 a.m., menos de media hora. Yo salgo con él de manera normal (de acuerdo con las imágenes) pero yo no recuerdo nada”, explicó.

Víctima despertó sin recordar nada tras el robo

Según manifiesta, tras la visita habría llegado a la comisaría de Breña cerca de las 8:00 p.m. para sentar la denuncia. Desde allí, efectivos policiales lo trasladaron a su vivienda y, posteriormente, sus familiares lo llevaron a un nosocomio para una revisión médica. Sin embargo, el joven relata no acordarse de absolutamente nada de lo sucedido en ese lapso.

Ante estos hechos, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el caso para identificar y capturar al delincuente.

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