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¡En el día de su boda! Anuncian ampay de Magaly Medina que involucraría a Christian Domínguez: “Pásenle la voz a Karla Tarazona”

Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda civil este 2 de junio en Lima. Sin embargo, la alegría podría verse empañada, ya que Magaly Medina tendría un video revelador que podría afectar a la pareja en su día especial.

Magaly Medina tendría posible ampay de Christian Domínguez. Foto: composición LR/Instagram
Magaly Medina tendría posible ampay de Christian Domínguez. Foto: composición LR/Instagram | Instagram
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Este martes 2 de junio, Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una boda civil que se llevó a cabo en la notaría Rulbi Vela Velásquez, ubicada en San Borja. Por la tarde, se dirigirán a Huaral para celebrar con sus familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la felicidad duraría poco debido a unas imágenes que Magaly Medina tiene guardadas.

El periodista Jhon Cano, quien fue 'urraco' de Magaly Medina, sorprendió a más de uno al dejar entrever que la la conductora de ATV tendría un video revelador que podría terminar con la felicidad de la pareja, que por fin contrajo matrimonio civil, luego de haberse casado de manera espiritual.

PUEDES VER: ¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

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¿Anuncia ampay de Christian Domínguez?

El programa '¡Eso háblalo!' generó conmoción en el set cuando Jhon Cano pidió redoble de tambores para promocionar el programa 'Magaly TV: la firme', que aparentemente se habría guardado un ampay que involucraría al líder de la Gran Orquesta Internacional para difundirlo en el día de la promocionada boda.

“Hoy día enciendo la pradera. Pásenle la voz a Christian, pásenle la voz a Karla Tarazona, porque hoy Magaly Medina le va a dar el pastel que Karla estaba esperando. Miren que yo sí sé muchas cosas”, comentó el creador de Showpe. “Con todo el cariño del mundo, Karla, regresa a la notaría y di que has puesto mal tu firma porque hoy Magaly Medina va a encender la pradera”, dijo Cano.

“Ay, déjenlo ser felices aunque se aun día”, pidió Toñizonte, quien ha sido invitado a la fiesta que han organizado Karla Tarazona y Christian Domínguez en Huaral. “Ustedes saben que mi ‘tía’ no me decepciona. Ella tiene de regalo el pastel de boda”, añadió Cano, quien aseguró que le han revelado que además de las imágenes inéditas que habrían conseguido de la boda, el programa de Medina también se filtrará en la celebración al norte de Lima.

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