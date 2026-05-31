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Sociedad

Pagó S/1 millón para sobrevivir: empresario que fue secuestrado 11 días por Los Pulpos llega a Lima para pedir justicia

El empresario exige acelerar la captura de los prófugos y finalizar los procesos judiciales, tras el impacto emocional y económico que dejó su secuestro en su familia, que pagó casi un millón de soles por su liberación.

Díaz Garrido espera aceleración en las investigaciones e incluir a su expareja.
Díaz Garrido espera aceleración en las investigaciones e incluir a su expareja. | Composición LR
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El empresario trujillano Iván Díaz Garrido, quien fue secuestrado y torturado por integrantes de la organización criminal 'Los Pulpos' en octubre del 2023, llegó a Lima para exigir justicia y solicitar que su expareja, sindicada como implicada en el caso, sea incorporada al programa de recompensas del Ministerio del Interior.

Díaz Garrido relató que permaneció cautivo durante 11 días, tiempo en el que fue sometido a constantes agresiones físicas por parte de sus captores. Como consecuencia de las torturas, perdió dos dedos de una mano y parte de una oreja.

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Delincuentes se hicieron pasar por policías

Según su testimonio, los secuestradores ingresaron a su empresa utilizando chalecos policiales para simular una intervención oficial y llevárselo por la fuerza. Tras ello, fue trasladado a un lugar donde permaneció retenido mientras los delincuentes exigían una elevada suma de dinero a sus familiares.

El empresario señaló que su expareja, identificada como Juanita Alejandra Guibert Sandoval, fue condenada a cadena perpetua por este caso y en la actualidad cuenta con una orden de captura. Sin embargo, aseguró que continúa prófuga, por lo que pidió a las autoridades intensificar las acciones para lograr su ubicación y detención.

“Exijo que sea incluida en el programa de recompensas para que la ciudadanía pueda colaborar con información que permita su captura”, manifestó durante su visita a la capital.

Asimismo, cuestionó el trabajo de algunas autoridades judiciales al considerar que el proceso aún no ha concluido. Indicó que todavía faltan sentencias contra otros involucrados en las torturas que sufrió durante el secuestro.

Díaz Garrido también recordó el impacto económico y emocional que dejó el crimen en su familia. Según afirmó, sus allegados tuvieron que reunir cerca de un millón de soles para pagar el rescate exigido por los secuestradores y conseguir su liberación.

El caso se convirtió en uno de los episodios más violentos atribuidos a la organización criminal 'Los Pulpos', banda que opera principalmente en la región La Libertad y que ha sido vinculada a delitos de extorsión, secuestro y sicariato. Mientras avanzan las investigaciones, el empresario insiste en que las autoridades aceleren la captura de los prófugos y culminen los procesos judiciales pendientes.

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