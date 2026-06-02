Piden investigar a hombre que castigó a su hija con una correa tras salir a una fiesta en Trujillo
El MIMP y la Defensoría del Pueblo rechazaron la agresión contra la menor y advirtieron que los castigos físicos, además de estar prohibidos por ley, perpetúan la violencia y vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata contra un hombre acusado de agredir físicamente a su hija adolescente en Trujillo, presuntamente como castigo por haber asistido a una fiesta sin su autorización. El caso se conoció tras la difusión de imágenes en redes sociales que muestran el presunto ataque ocurrido en plena vía pública.
A través de un pronunciamiento, la entidad rechazó de manera categórica la agresión y pidió la identificación y captura del responsable. Asimismo, requirió la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para brindar apoyo emocional a la menor, al considerar que podría encontrarse en un entorno familiar de violencia.
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MIMP presentó denuncia y exige sanción para el agresor
Por su parte, el MIMP informó que intervino de oficio mediante el Programa Nacional Warmi Ñan y presentó una denuncia en una comisaría con el fin de impulsar la ubicación de la adolescente y garantizar la atención necesaria para proteger su integridad. Además, exhortó a la Fiscalía a realizar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y sancionar al agresor.
Tanto la Defensoría como el MIMP recordaron que los castigos físicos contra niñas, niños y adolescentes están prohibidos por ley. Las instituciones rechazaron el uso de la violencia como método de disciplina o corrección y advirtieron que este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales y contribuyen a perpetuar ciclos de maltrato dentro de las familias.