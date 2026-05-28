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Confirmado | Desde este 1 de junio podrás tramitar tu pasaporte electrónico sin cita virtual en Migraciones

Los ciudadanos que requieran el pasaporte electrónico solo necesitarán presentar su DNI y podrán pagar la tasa en la misma sede, incluidas opciones de billetera electrónica.

Los días 28, 29 y 30 de mayo se realizará la fase final de implementación del sistema “Pasaporte sin cita virtual” a nivel nacional.
Los días 28, 29 y 30 de mayo se realizará la fase final de implementación del sistema “Pasaporte sin cita virtual” a nivel nacional. | Foto: composición LR
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A partir del próximo lunes 1 de junio, los ciudadanos podrán acceder al trámite de pasaporte electrónico sin citas virtuales en todas las oficinas de Migraciones a nivel nacional. La entidad anunció que la atención dejarará de depender del sistema de reservas en línea y pasará a realizarse por orden de llegada.

La etapa de cierre para implementar el proyecto 'Pasaporte sin cita virtual' culminará el sábado 30 de mayo, según lo anunciado por Migraciones en su perfil oficial de X, y garantizará su aplicación en cada una de sus agencias en todo el país.

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Por su parte, el titular de la entidad, Juan Ramiro Alvarado Gómez, declaró a Latina Noticias que el objetivo principal es acelerar los procesos ante el masivo flujo de solicitantes. Asimismo, sostuvo que la disposición busca frenar a los grupos delictivos y tramitadores que lucraban con la venta de turnos en la plataforma digital. Además, enfatizó que la institución no utiliza facilitadores externos, por lo que toda gestión debe ser efectuada directamente por el interesado.

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Migraciones anuncia trámite de pasaporte electrónico sin cita virtual desde este lunes, 1 de junio.

¿Cómo será el nuevo proceso de atención para obtener el pasaporte electrónico en Migraciones?

Con esta nueva modalidad, los usuarios ya no tendrán que ingresar a una plataforma web para separar un cupo previo. El procedimiento se simplificará de la siguiente manera:

  • Requisitos: Los ciudadanos solo deberán acercarse a cualquiera de las sedes de Migraciones con su Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Atención: Se atenderá conforme al riguroso orden de llegada.
  • Facilidades de pago: El pago de la tasa del trámite se podrá realizar en ese momento. Además, se habilitará la opción de efectuarlo mediante billeteras electrónicas para agilizar el proceso.

Con esta estrategia, la entidad busca simplificar los procedimientos, erradicar las estafas de falsos tramitadores y reducir los problemas generados por la saturación de la plataforma digital, en beneficio de miles de personas que necesitan obtener su documento de viaje de manera más rápida y segura.

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