Tragedia en la avenida Alfonso Ugarte: motociclista pierde la vida al chocar su vehículo con una camioneta en la madrugada del lunes

El personal policial acordonó la zona e inició las diligencias correspondientes. Por ahora, el cuerpo sigue en la vía pública a la espera del fiscal para su levantamiento. | Foto: difusión

El personal policial acordonó la zona e inició las diligencias correspondientes. Por ahora, el cuerpo sigue en la vía pública a la espera del fiscal para su levantamiento. | Foto: difusión

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Un motociclista de 38 años falleció durante la madrugada de este lunes 1 de junio tras protagonizar un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España, en el Cercado de Lima. La víctima fue identificada por la Policía como Smith Quispe Flores, quien conducía una motocicleta tipo scooter cuando colisionó con una camioneta.

El accidente ocurrió cerca de la estación España del Metropolitano y a pocas cuadras del óvalo Bolognesi. Debido a la fuerza de la colisión, la motocicleta quedó completamente destrozada y el conductor fue expulsado varios metros del lugar del impacto. Personal policial, bomberos y peritos llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del siniestro. Por el momento, el cuerpo permanece en la vía pública a la espera del fiscal de turno para autorizar el levantamiento del cadáver.

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Conductor de la camioneta permanece detenido mientras continúan las investigaciones

De acuerdo con el reporte policial, la camioneta de placa CNW-178, conducida por Juan Carlos Jacobo Rojas, de 38 años, se desplazaba por la avenida Alfonso Ugarte en sentido de norte a sur cuando fue impactada en la parte delantera izquierda por la motocicleta de placa 1956-IB, marca Zongshen y color verde. El conductor fue trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad instaladas en la zona para determinar cómo ocurrió el siniestro. Asimismo, según informó Exitosa Noticias, la motocicleta registraba varias papeletas en su historial, aunque estas habrían sido impuestas cuando era conducida por otra persona.

Intenso tráfico a la altura de la estación España del Metropolitano tras mortal accidente

Según Google Maps, el accidente generó una fuerte congestión vehicular en los alrededores de la estación España del Metropolitano. Las zonas más afectadas aparecen en rojo sobre la avenida España, especialmente en el tramo que cruza con la avenida Alfonso Ugarte, así como en el acceso desde el jirón Chota hacia la Plaza Bolognesi. También se registra circulación lenta en la avenida 9 de Diciembre y en los ingresos al óvalo Bolognesi, mientras que vías cercanas como Arica, Brasil y Washington presentan una carga vehicular moderada debido al desvío y acumulación de unidades en la zona.