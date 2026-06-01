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Sociedad

Anuncian Paro Nacional Estudiantil por crisis en la educación pública y advierten al Gobierno: “Estamos organizados”

La Federación de Estudiantes del Perú convocó a la movilización en 15 regiones, y denunció amenazas, hostigamiento y persecución contra dirigentes universitarios. Cuestionan el abandono estatal y exigen mayor presupuesto: hasta el 6% del PBI.

FEP convoca Paro Nacional Estudiantil en 14 regiones y exige mayor presupuesto para educación
FEP convoca Paro Nacional Estudiantil en 14 regiones y exige mayor presupuesto para educación | Difusión
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La Federación de Estudiantes del Perú (FEP) anunció la realización del Paro Nacional Estudiantil que será acatado en 15 regiones del país este 1 de junio. La organización aseguró que la medida busca visibilizar la crisis de la educación pública universitaria y exigir respuestas concretas al Gobierno y futuras autoridades.

En entrevista previa a la conferencia de prensa, el secretario general de la FEP, Luis Escudero, sostuvo a La República que uno de los principales reclamos es el incremento del presupuesto para educación hasta alcanzar el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI), y planteó incluso recortar gastos en otros sectores del Estado. “Uno de los mecanismos concretos es que se deje de financiar algunos ministerios que para nosotros son irrelevantes… que se dejen de comprar aviones de guerra cuando hay temas más urgentes”, declaró.

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Afirmó además que el recorte presupuestal afecta directamente la calidad educativa en las universidades públicas y aseguró que la propuesta ya habría sido conversada con algunos congresistas. Según detalló, participarán alumnos de 16 casas de estudio.

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Denuncian persecución a dirigentes

El dirigente estudiantil también denunció presuntos casos de persecución y amenazas contra estudiantes que participan en medidas de protesta en diversas universidades del país. “Tenemos denuncias graves en casi todas las universidades. Los compañeros están siendo perseguidos por personas externas que no tienen nada que ver con la universidad”, indicó.

Según detalló, una de las situaciones más delicadas ocurre actualmente en la Universidad Nacional de Ucayali, donde estudiantes que mantienen tomada la universidad habrían recibido amenazas y hostigamiento. “Entendemos que estas personas serían pagadas por el mismo rector o vicerrectores”, señaló.

Escudero agregó que situaciones similares se reportan en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudiantes habrían recibido mensajes intimidatorios e incluso amenazas contra su integridad. “Han recibido llamadas, mensajes extorsivos y hasta amenazas contra su vida por participar en las medidas de lucha”, afirmó.

Exigen participación política

Respecto al contexto político nacional, la FEP señaló que el movimiento estudiantil asumirá una participación más activa en el debate político y electoral del país. “Somos ciudadanos, somos electores y tenemos cosas que plantearle al Gobierno”, sostuvo Escudero, quien precisó que esta decisión fue acordada durante el Congreso Nacional Ordinario de la organización realizado en Cajamarca.

En relación con la actual Ley Universitaria, el dirigente fue tajante al cuestionar toda la norma. “La Ley 30220 fue aprobada de manera unilateral y burocrática, sin participación de estudiantes, docentes ni trabajadores”, manifestó.

Asimismo, explicó que la FEP impulsará modificaciones inmediatas mientras se discute una reforma integral del sistema universitario, proceso que —reconoció— podría tomar más de un año.

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Más demandas de la FEP

La plataforma de lucha también contempla la ampliación de comedores y residencias universitarias para beneficiar al menos al 40 % de estudiantes, la implementación de servicios de acompañamiento psicológico y la creación de guarderías universitarias para estudiantes, docentes y trabajadores.

Asimismo, la FEP demandará el cumplimiento y ampliación del derecho al medio pasaje universitario en todo el territorio nacional y durante todo el año. Otro de los puntos planteados es la eliminación de restricciones para la representación estudiantil en órganos de cogobierno universitario, proponiendo una participación del 50 % de estudiantes en dichos espacios.

‘‘Nadie habla de educación pública’’

Sobre la articulación nacional del paro, Escudero indicó que esta movilización representa una primera etapa de organización del movimiento estudiantil. “Queremos que la agenda estudiantil salga a relucir porque los candidatos presidenciales casi no hablan de educación pública”, expresó.

El dirigente también confirmó que existen conflictos y protestas activas en varias universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional Autónoma de Quillabamba.

Además, denunció la presencia policial durante las tomas y protestas universitarias. “La policía está en todas las tomas y plantones, pero los compañeros están preparados para resistir”, aseguró.

Finalmente, Escudero envió un mensaje al presidente José Balcázar, al Congreso y a las futuras autoridades. “Estamos organizados y nos seguiremos organizando porque tenemos varias demandas en agenda”, advirtió.

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