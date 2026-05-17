Migraciones alerta sobre mafias de tramitadores en redes sociales: ''No usamos intermediarios''
La entidad advierte que tomará acciones legales contra quienes promuevan fraudes. Se insta a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales para evitar estafas.
La Superintendencia Nacional de Migraciones denunció la presencia de mafias de tramitadores que operan a través de redes sociales, donde ofrecen supuestos servicios para gestionar trámites migratorios de manera irregular. La entidad alertó que estas prácticas son ilegales y representan un riesgo para la ciudadanía.
Mediante un comunicado, Migraciones precisó que "no utiliza intermediarios ni terceros para realizar trámites bajo ninguna modalidad" y remarcó que todos los procedimientos deben efectuarse de forma personal y directa en sus oficinas autorizadas a nivel nacional.
Migraciones anuncia sanciones
La institución también señaló que no se responsabiliza por pagos, gestiones o trámites realizados mediante terceros y anunció que tomará acciones legales contra quienes promuevan este tipo de actividades fraudulentas.
Asimismo, reiteró su compromiso de combatir actos de corrupción e intermediación ilegal e instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar ser víctima de estafas.
