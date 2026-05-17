HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Migraciones alerta sobre mafias de tramitadores en redes sociales: ''No usamos intermediarios''

La entidad advierte que tomará acciones legales contra quienes promuevan fraudes. Se insta a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales para evitar estafas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones alerta sobre mafias que ofrecen servicios irregulares para trámites migratorios a través de redes sociales. Estas prácticas son ilegales y peligrosas.
La Superintendencia Nacional de Migraciones alerta sobre mafias que ofrecen servicios irregulares para trámites migratorios a través de redes sociales. Estas prácticas son ilegales y peligrosas. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Migraciones denunció la presencia de mafias de tramitadores que operan a través de redes sociales, donde ofrecen supuestos servicios para gestionar trámites migratorios de manera irregular. La entidad alertó que estas prácticas son ilegales y representan un riesgo para la ciudadanía.

Mediante un comunicado, Migraciones precisó que "no utiliza intermediarios ni terceros para realizar trámites bajo ninguna modalidad" y remarcó que todos los procedimientos deben efectuarse de forma personal y directa en sus oficinas autorizadas a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Trabajador del INPE cobró S/500 a familiar de interno para evitar su traslado a penal de alta peligrosidad y fue sentenciado a 4 años

lr.pe

Migraciones anuncia sanciones

La institución también señaló que no se responsabiliza por pagos, gestiones o trámites realizados mediante terceros y anunció que tomará acciones legales contra quienes promuevan este tipo de actividades fraudulentas.

Asimismo, reiteró su compromiso de combatir actos de corrupción e intermediación ilegal e instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar ser víctima de estafas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alerta máxima: Por aire y tierra Policía intensifica patrullaje en frontera con Chile

Alerta máxima: Por aire y tierra Policía intensifica patrullaje en frontera con Chile

LEER MÁS
Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

LEER MÁS
Frontera Perú-Chile en calma tras anuncio de zanjas en territorio chileno

Frontera Perú-Chile en calma tras anuncio de zanjas en territorio chileno

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025