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Economía

ONP paga pensiones a domicilio desde hoy: más de 9 mil pensionistas cobrarán sin salir de casa, ¿cómo acceder al servicio gratuito?

El servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio de la ONP empieza hoy 14 de mayo en Lima y Callao con visitas programadas por zonas. Pensionistas podrán solicitar el beneficio en línea y recibirlo desde julio.

ONP inicia servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio en Lima Metropolitana y el Callao.
ONP inicia servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio en Lima Metropolitana y el Callao. | Foto: La República/IA
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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inicia hoy jueves 14 de mayo el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, beneficiando a 9.979 pensionistas que podrán cobrar sin salir de casa. La medida se ejecutará en Lima Metropolitana y el Callao mediante visitas programadas por zonas.

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Las entregas se realizarán hasta el 23 de mayo, siguiendo un cronograma por sectores. Además, se habilitó la solicitud del servicio mediante la plataforma virtual para quienes deseen acceder a este beneficio en los próximos meses.

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Cronograma ONP: fechas y distritos de pago a domicilio

El servicio comenzará en Lima Norte del 14 al 16 de mayo e incluirá distritos como Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Este primer tramo marca el inicio de las visitas domiciliarias programadas.

Luego continuará en Lima Sur el 17 y 18 de mayo con Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Finalmente, Lima Centro será atendida del 19 al 21 de mayo con Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

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Segunda visita pensionaria: fechas para no ubicados

La programación incluye una segunda visita destinada a pensionistas que no puedan ser encontrados durante la primera entrega. Esta etapa se realizará los días 22 y 23 de mayo, completando el proceso de distribución del servicio a domicilio.

Esta jornada permite cubrir casos en los que el beneficiario no estuvo presente o no pudo recibir la visita inicial, garantizando que el pago llegue sin necesidad de acudir a una agencia bancaria.

Cómo solicitar pago ONP a domicilio y canales de atención

Los pensionistas pueden solicitar el servicio mediante la plataforma onpvirtual.pe. El registro estará disponible entre el 9 de mayo y el 5 de junio para quienes deseen acceder al beneficio en las próximas programaciones.

Las solicitudes registradas dentro de ese plazo serán programadas para recibir el pago a domicilio a partir de julio. Para consultas, también se habilitó el canal ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, con atención de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.30 p. m.

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