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Economía

Adultos mayores: Estos son los días confirmados para cobrar tu pensión ONP en junio de los Decretos Ley 19990, 18846, 20530, 30003, 26790

Los depósitos se realizarán a través de entidades como Banco de la Nación y BBVA, dependiendo del régimen que corresponda.

Los depósitos se harán a través de cuentas bancarias y pago a domicilio.
Los depósitos se harán a través de cuentas bancarias y pago a domicilio. | Foto: El Peruano/ONP/Composición LR
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El cronograma oficial de pagos de la ONP para junio ya fue confirmado e incluye fechas diferenciadas para pensionistas de los Decretos Ley 19990, 18846, 20530, 30003 y 26790. Los depósitos se realizarán por abono en cuenta bancaria y también habrá pago a domicilio para determinados beneficiarios.

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Además, la ONP precisó que los depósitos se efectuarán en entidades como Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, dependiendo del régimen pensionario correspondiente.

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Cronograma de pagos ONP junio 2026 para pensionistas del Decreto Ley 19990

Los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 cobrarán según la primera letra de su apellido paterno bajo el siguiente calendario:

  • A – C: 5 de junio
  • D – L: 8 de junio
  • M – Q: 9 de junio
  • R – Z: 10 de junio
  • Convenios internacionales: 12 de junio

La ONP informó además que este grupo incluye a los pensionistas de la Ley N.º 27803. En el caso del pago a domicilio, este se realizará del 15 al 24 de junio.

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Fechas de pago para pensionistas de los Decretos 18846, 20530, 30003 y 26790

Para los demás regímenes pensionarios administrados por la ONP, el pago mediante abono en cuenta bancaria fue programado para el 11 de junio en las siguientes entidades financieras: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

El cronograma confirmado es el siguiente:

  • Decreto Ley N.º 18846: 11 de junio
  • Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: 11 de junio
  • Ley N.º 30003 (pesqueros): 11 de junio
  • Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo): 11 de junio

En todos estos casos, el pago a domicilio se efectuará entre el 18 y el 24 de junio para los beneficiarios que acceden a esta modalidad.

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