Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Roberto Sánchez le dice Keiko Fujimori “Yo sí sé respetar a mi madre” y ella le responde "poco hombre"

La candidata de Fuerza Popular se dirigió a sus hijas y aseguró que ellas pueden confirmar que cuidó a Alberto Fujimori y a Susana Higuchi.

A poco de terminar el debate presidencial, Roberto Sánchez encaró a Keiko Fujimori haciendo alusión a su vida familiar. “Yo sí sé respetar a mi madre”, le dijo el candidato.

“La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente que sale adelante. Yo más bien le recuerdo que yo sí sé que es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, respetando a mi madre, respetando a mi esposa, respetando a mi hermano. Hemos salido adelante así. Y eso, ¿sabe qué significa confianza? Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país”, expresó Sánchez resaltando que él sí respeta a su progenitora.

Fujimori respondió mostrando su indignación por ello: “Qué pena, qué poco hombre es usted”.

"Cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad contra la corriente, pero acá estoy de frente, de pie y con la frente en alto. Pero cuando vienen ataques así, yo me permito ahora dirigirme a Kiara y a Kaori. Chicas, ustedes saben y nosotros sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos”, agregó.

