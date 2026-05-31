➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 31 de mayo, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
¿Qué dice el horóscopo de este domingo 31 de mayo?
- Aries: Podrías sentir que una discusión pasada resurge en el hogar. No afiles cuchillos y evita responder ante lo que puede parecer un ataque. Has salido de conflictos y estos no deben regresar.
- Tauro: Una cita relámpago o un encuentro fugaz podría animarte, pero ten en cuenta que la experiencia posiblemente sea pasajera. Si no está en tu naturaleza vivir solo el momento, debes evitarlo.
- Géminis: Es posible que surjan recuerdos de experiencias amorosas que no fueron positivas. Evita que estas experiencias pasadas influyan en tus decisiones presentes. Todo ha cambiado para bien.
- Cáncer: Hoy puedes sanar las tensiones que has tenido con ese familiar mediante un diálogo sereno y atendiendo las inquietudes y el malestar de la otra parte. Escuchar te acercará a la conciliación.
- Leo: Es posible que te encuentres atrapado en un silencio incómodo donde prefieras no decir lo que piensas o sientes por miedo a herir a otras personas. Busca las palabras y comunica tu verdad.
- Virgo: Por más que esa persona quiera resolver los pendientes y retomar la relación, fíjate si algo sigue doliendo en tu interior. Nadie puede presionarte a retomar lazos si aún no te sientes preparado.
- Libra: Tus puntos de vista pueden chocar con los de algún familiar. Entrar en debate, imponerte o alzar la voz solo traería malestar y alejamientos innecesarios. Acepta las diferencias, sé tolerante.
- Escorpio: Sabes que a esa persona le afecta la distancia que estás marcando, pero aun así no haces nada para acercarte y resolver aquello que los distanció. El resentimiento no debe gobernarte.
- Sagitario: Un asunto doméstico de poca importancia te llevaría a tener una discusión con alguien que es muy importante para ti. Reflexiona sobre los motivos por los que pierdes rápidamente la paciencia.
- Capricornio: Alguien que sabes que está prohibido volverá a buscarte. Sus circunstancias no han cambiado. Caer en lo mismo solo traerá infelicidad y tristezas que no te mereces. Mantén la distancia.
- Acuario: Has estado reflexionando sobre las actitudes que tuviste con la persona que amas. Reconocer que te has equivocado es el primer paso para cambiar. Busca apoyo para seguir mejorando.
- Piscis: Una persona joven que sabe del mal momento por el que pasas te ayudará a resolver tus problemas. Su apoyo será indispensable. En el amor, no guardes lo que sientes por timidez. Exprésate.