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Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 17 de la Liga 1 2026

El partido por la última fecha del Torneo Apertura entre Alianza Lima y FC Cajamarca se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón. Los blanquiazules llegan a este duelo luego de campeonar en la jornada pasada.

Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentan en la última fecha del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentan en la última fecha del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
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Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO juegan HOY domingo 31 de mayo, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Los blanquiazules llegan a este duelo luego de haber ganado el Torneo Apertura en la jornada anterior. Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se adjudicaron el primer torneo del año. Por el lado de FC Cajamarca, andan en buena racha de cuatro partidos sin perder, pero necesitan un nuevo triunfo para seguir escalando posiciones.

PUEDES VER: Martín Pérez Guedes no continuará en Universitario: se confirma su salida tras la última fecha del Torneo Apertura 2026

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Alineaciones probables de Alianza Lima vs FC Cajamarca

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Gentile; Castillo y Guerrero.
  • FC Cajamarca: Aspajo; Gómez, Rodas, Almirón, Lagos; Orejuela, Arrasco; Meza, Palacios, Enciso y Barcos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentarán por la fecha 17 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy domingo 31 de mayo desde las 1.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.
  • España: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El partido Alianza Lima vs FC Cajamarca, por la jornada 17 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs FC Cajamarca por internet?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

PUEDES VER: Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de 2 referentes de la selección peruana a Alianza Lima: "Por su venas corre sangre blanquiazul"

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Pronóstico de Alianza Lima vs FC Cajamarca

A pesar de jugar de visita, las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre FC Cajamarca.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,75), empate (3,40), gana FC Cajamarca (4,80)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,75), empate (3,65), gana FC Cajamarca (5,60)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,73), empate (3,50), gana FC Cajamarca (5,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,69), empate (3,48), gana FC Cajamarca (5,16)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,71), empate (3,45), gana FC Cajamarca (5,10)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,73), empate (3,50), gana FC Cajamarca (5,33).

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Héroes de San Ramón. Este escenario tiene capacidad para 18.000 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Lima

Los blanquiazules suman siete partidos sin perder de manera consecutiva.

  • Alianza Lima 3-0 Los Chankas | 23.05.26
  • Cienciano 0-1 Alianza Lima | 16.05.26
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26
  • Alianza Lima 2-1 Moquegua | 2.05.26
  • Grau 0-1 Alianza Lima | 26.04.26.

Últimos partidos de FC Cajamarca

El conjunto cajamarquino salió del mal momento y no cae hace cuatro encuentros.

  • Alianza Atlético 1-1 FC Cajamarca | 24.05.26
  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | 15.05.26
  • UTC 1-2 FC Cajamarca | 8.05.26
  • FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | 2.05.26
  • Moquegua 2-1 FC Cajamarca | 25.04.26.
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