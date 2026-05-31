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Elecciones 2026 Colombia hoy EN VIVO: últimas noticias, qué candidatos lideran las primeras cifras, reacciones de los electores y más

Colombia vive hoy una jornada electoral clave que define el rumbo político del país, con millones de ciudadanos acudiendo a las urnas. A medida que avance el conteo, se conocerán las primeras cifras y los candidatos que toman la delantera. Sigue aquí las últimas noticias, resultados preliminares y reacciones de los electores en tiempo real.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevan a cabo hoy, 31 de mayo, movilizando a millones de votantes a nivel nacional
Las elecciones presidenciales en Colombia se llevan a cabo hoy, 31 de mayo, movilizando a millones de votantes a nivel nacional | Foto: composición LR/AFP
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Elecciones presidenciales en Colombia se desarrollan hoy en una jornada decisiva que moviliza a millones de votantes en todo el país. A medida que avance el escrutinio, se conocerán las primeras cifras que perfilan a los candidatos en competencia. Sigue el minuto a minuto del comicio electoral 2026 en Colombia a través de La República, con la cobertura en vivo de cada detalle.

Elecciones en Colombia 2026: sigue los comicios en VIVO

06:46
31/5/2026

Cómo consultar tu puesto y mesa de votación en línea

La consulta puesto de votación puede realizarse a través de la plataforma oficial de la Registraduría. Los ciudadanos deben ingresar al portal de consulta electoral, digitar su número de documento, completar la verificación de seguridad y seleccionar la opción “Consultar”.

El sistema muestra el lugar de votación, la dirección exacta, la mesa asignada, el municipio y otros datos relacionados con la jornada. Además, la entidad habilitó el servicio de WhatsApp Registraduría, mediante el cual los usuarios pueden verificar información sobre puestos de votación, jurados de votación, candidatos y resultados electorales. La autoridad también recordó que solo se puede sufragar en el sitio donde quedó inscrita la cédula dentro del censo electoral.

Las mesas abrirán a las 8:00 de la mañana y permanecerán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde. La Registraduría Nacional recordó que los votantes deben presentar la cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital oficial. Según la entidad, no se aceptan fotocopias, contraseñas ni otros documentos de identificación.

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¿A qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales?

Una vez cierre la jornada electoral, los jurados de votación iniciarán el preconteo de sufragios. Los primeros reportes comenzarán a divulgarse a través de los medios de comunicación y los canales oficiales de la Registraduría.

La autoridad electoral estima que hacia las 6:00 de la tarde ya exista una tendencia clara sobre el resultado de la primera vuelta. Los datos permitirán establecer si algún aspirante alcanza la mayoría requerida o si la disputa por la Casa de Nariño se traslada a una nueva cita electoral el 21 de junio.

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