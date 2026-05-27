Pensión 65 iniciará pago de S/350 a más de 824 mil adultos mayores: conoce AQUÍ las fechas y cómo verificar si eres beneficiario

Cronograma de pagos de Pensión 65 en junio 2026: Fechas oficiales y modalidades de cobro. | Foto: La Repúyblica/IA

Cronograma de pagos de Pensión 65 en junio 2026: Fechas oficiales y modalidades de cobro. | Foto: La Repúyblica/IA

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Desde este lunes 1 de junio, miles de adultos mayores en situación de vulnerabilidad volverán a recibir el apoyo económico del Gobierno. El inicio del nuevo pago del programa Pensión 65, correspondiente al padrón mayo-junio de 2026, que entrega una subvención bimestral de S/350 a personas de la tercera edad que no cuentan con pensión pública ni privada fue confirmado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Según informó, el beneficio alcanzará a más de 824.000 usuarios en todo el país y forma parte del cronograma oficial aprobado para este año. El Midis precisó que la mayoría de beneficiarios podrá retirar el dinero en agencias del Banco de la Nación (BN), agentes corresponsales y cajeros Multired, mientras que en las zonas rurales seguirán operando los "carritos pagadores" y "avioncitos pagadores" mediante las Empresas de Transporte de Valores (ETV).

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Pago de Pensión 65 en junio 2026: fechas oficiales y modalidades de cobro

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Midis, “el tercer desembolso del año —correspondiente al padrón mayo-junio— comenzará el lunes 1 de junio de 2026”. Ese día iniciará el retiro para los usuarios que cobran a través de la red bancaria habitual.

El programa social también informó que los beneficiarios que viven en localidades alejadas y reciben el subsidio mediante las ETV podrán acceder al pago desde el jueves 9 de julio de 2026. Este sistema busca garantizar la entrega del dinero en comunidades donde no existen agencias bancarias cercanas.

Asimismo, el cronograma anual de pagos incluye nuevas fechas para los siguientes padrones:

Padrón IV: 3 de agosto y 10 de septiembre de 2026.

Padrón V: 5 de octubre y 11 de noviembre de 2026.

Padrón VI: 30 de noviembre de 2026 y 8 de enero de 2027.

Consulta con DNI para saber si eres beneficiario de Pensión 65

Las personas interesadas en verificar si forman parte del padrón de beneficiarios pueden realizar la consulta virtual utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello, deben ingresar a la plataforma oficial de consulta ciudadana de Pensión 65, colocar el número de DNI, digitar el código de verificación y hacer clic en la opción "Buscar".

Tras completar el procedimiento, el sistema indicará si la persona figura en el padrón activo del programa social. Asimismo, el servicio digital permite verificar si existe alguna suspensión temporal del beneficio o consultar información vinculada a la afiliación al programa.

Requisitos para acceder al subsidio de S/350 y cambio de lugar de pago

Las autoridades recordaron que Pensión 65 está dirigido exclusivamente a adultos mayores de 65 años que se encuentren en condición de pobreza extrema y que no reciban ingresos por jubilación o pensión. La clasificación socioeconómica es evaluada mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

El Midis señaló que quienes todavía no forman parte del programa pueden iniciar el trámite de afiliación en la municipalidad de su distrito presentando su DNI y completando el Formulario 1000 de declaración jurada. Además, la entidad informó que los usuarios tienen la posibilidad de solicitar el cambio de lugar de pago enviando un correo electrónico a la central de atención del programa con su número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual. Según cifras oficiales, Lima y Cajamarca continúan siendo las regiones con mayor cantidad de beneficiarios.