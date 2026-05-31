Roberto Sánchez en su mensaje final a Keiko Fujimori El Perú le cerró filas a su legado de horror | Foto: composición LR

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Durante sus palabras finales en el Debate Presidencial 2026, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, recordó a Keiko Fujimori sus derrotas en las Elecciones Generales de 2011, 2016 y 2021, en referencia a sus intentos previos por alcanzar la Presidencia.

“Esta no es una elección cualquiera, nos estamos jugando el futuro del Perú y de la democracia. En 2011, 2016 y 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y a su legado de horror, como lo hará este 7 de junio”, señaló Sánchez.

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