Roberto Sánchez en su mensaje final a Keiko Fujimori: "El Perú le cerró filas a su legado de horror"
Durante sus palabras finales en el debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú le recordó a Keiko Fujimori sus tres derrotas electorales en 2011, 2016 y 2021.
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Durante sus palabras finales en el Debate Presidencial 2026, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, recordó a Keiko Fujimori sus derrotas en las Elecciones Generales de 2011, 2016 y 2021, en referencia a sus intentos previos por alcanzar la Presidencia.
“Esta no es una elección cualquiera, nos estamos jugando el futuro del Perú y de la democracia. En 2011, 2016 y 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y a su legado de horror, como lo hará este 7 de junio”, señaló Sánchez.
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- Economía, empleo y reducción de la pobreza