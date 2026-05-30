HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final de la Champions League entre PSG vs Arsenal EN VIVO
Final de la Champions League entre PSG vs Arsenal EN VIVO     Final de la Champions League entre PSG vs Arsenal EN VIVO     Final de la Champions League entre PSG vs Arsenal EN VIVO     
Espectáculos

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la colombiana que conquistó la corona del Miss Grand International All Stars?

La representante de Colombia hizo historia al coronarse como la primera MGI All Stars 2026, tras imponerse entre 56 candidatas gracias a su experiencia y desempeño.

Vanessa Pulgarín se corono como la primera Miss Grand International All Stars 2026. Foto: composición LR/ legacypageant
Vanessa Pulgarín se corono como la primera Miss Grand International All Stars 2026. Foto: composición LR/ legacypageant
Escuchar
Resumen
Compartir

Vanessa Pulgarín Monsalve hizo historia al convertirse en la primera ganadora del Miss Grand International All Stars 2026. La representante de Colombia logró imponerse en la final celebrada el 30 de mayo, donde compitió junto con otras 55 candidatas provenientes de distintos países. Su desempeño en las diferentes etapas del certamen le permitió alcanzar la máxima distinción y consolidarse como una de las figuras más destacadas de esta edición.

La modelo y comunicadora social colombiana fue una de las favoritas desde el inicio de la competencia. Durante la gala final brilló en las pruebas de traje de baño, traje de noche y en la ronda de preguntas, etapas clave para la evaluación del jurado. Además, destacó en las votaciones del público, un factor que contribuyó a su avance hasta la instancia definitiva.

PUEDES VER: Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: representantes de Colombia, Vietnam y Ghana se disputan la corona

lr.pe

De Medellín al escenario internacional: la trayectoria de Vanessa Pulgarín

Vanessa Pulgarín nació el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia, y actualmente tiene 34 años. Además de desarrollarse en el mundo del modelaje, también ha construido una carrera como comunicadora social, perfil que le ha permitido desenvolverse con soltura frente a las cámaras y en escenarios internacionales. Con una estatura de 1,78 metros, la colombiana ha sobresalido en distintos concursos de belleza gracias a su presencia escénica y experiencia en competencias de alto nivel.

Su nombre ya era conocido en los certámenes internacionales antes de conquistar el Miss Grand International All Stars. Vanessa Pulgarín representó a Colombia en Miss Universo 2025, experiencia que fortaleció su preparación y le permitió proyectar su imagen a nivel mundial.

En esta edición del certamen de belleza, la modelo volvió a representar a su país en un concurso que reunió a exreinas y concursantes con experiencia en importantes competencias de belleza. Desde las primeras actividades oficiales, la candidata colombiana sobresalió por su desempeño y rápidamente fue considerada una de las participantes con mayores posibilidades de alcanzar la corona.

PUEDES VER: Top 5 del Miss Grand International All Star 2026: conoce a las candidatas finalistas que competirán por la corona

lr.pe

Así fue la final que coronó a Vanessa Pulgarín

La definición del concurso estuvo marcada por la presencia de candidatas que habían sobresalido durante todo el proceso de evaluación. Entre ellas figuraban Vanessa Pulgarín y la representante de Ghana, Faith Maria Porter, quienes obtuvieron algunos de los puntajes más altos durante la etapa preliminar y se posicionaron como dos de las grandes favoritas para quedarse con el título.

En la evaluación final, la colombiana logró imponerse y convertirse en la primera Miss Grand International All Stars 2026, un logro que la inscribe en la historia del certamen como su primera reina coronada. También resaltó la participación de Priscila Londoño, Miss Grand Colombia 2022, quien logró ubicarse dentro del top 10 de la competencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué pasó con Suheyn Cipriani? La representante peruana quedó eliminada del Miss Grand International All Star 2026

¿Qué pasó con Suheyn Cipriani? La representante peruana quedó eliminada del Miss Grand International All Star 2026

LEER MÁS
Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, triunfó en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026 con potente discurso

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, triunfó en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026 con potente discurso

LEER MÁS
Vanessa Pulgarín, de Colombia, se consagra como la mujer más hermosa del planeta en el Miss Grand International All Stars 2026

Vanessa Pulgarín, de Colombia, se consagra como la mujer más hermosa del planeta en el Miss Grand International All Stars 2026

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras problemas de salud

Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras problemas de salud

LEER MÁS
¿Qué pasó con Suheyn Cipriani? La representante peruana quedó eliminada del Miss Grand International All Star 2026

¿Qué pasó con Suheyn Cipriani? La representante peruana quedó eliminada del Miss Grand International All Star 2026

LEER MÁS
¡Desde Pacaipampa! Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

¡Desde Pacaipampa! Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

LEER MÁS
Famosa exMiss Perú es vinculada con la presunta red criminal de Nadeska Widausky: revelan testimonios en su contra

Famosa exMiss Perú es vinculada con la presunta red criminal de Nadeska Widausky: revelan testimonios en su contra

LEER MÁS
Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025