¿Quién es Vanessa Pulgarín, la colombiana que conquistó la corona del Miss Grand International All Stars?

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Vanessa Pulgarín Monsalve hizo historia al convertirse en la primera ganadora del Miss Grand International All Stars 2026. La representante de Colombia logró imponerse en la final celebrada el 30 de mayo, donde compitió junto con otras 55 candidatas provenientes de distintos países. Su desempeño en las diferentes etapas del certamen le permitió alcanzar la máxima distinción y consolidarse como una de las figuras más destacadas de esta edición.

La modelo y comunicadora social colombiana fue una de las favoritas desde el inicio de la competencia. Durante la gala final brilló en las pruebas de traje de baño, traje de noche y en la ronda de preguntas, etapas clave para la evaluación del jurado. Además, destacó en las votaciones del público, un factor que contribuyó a su avance hasta la instancia definitiva.

De Medellín al escenario internacional: la trayectoria de Vanessa Pulgarín

Vanessa Pulgarín nació el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia, y actualmente tiene 34 años. Además de desarrollarse en el mundo del modelaje, también ha construido una carrera como comunicadora social, perfil que le ha permitido desenvolverse con soltura frente a las cámaras y en escenarios internacionales. Con una estatura de 1,78 metros, la colombiana ha sobresalido en distintos concursos de belleza gracias a su presencia escénica y experiencia en competencias de alto nivel.

Su nombre ya era conocido en los certámenes internacionales antes de conquistar el Miss Grand International All Stars. Vanessa Pulgarín representó a Colombia en Miss Universo 2025, experiencia que fortaleció su preparación y le permitió proyectar su imagen a nivel mundial.

En esta edición del certamen de belleza, la modelo volvió a representar a su país en un concurso que reunió a exreinas y concursantes con experiencia en importantes competencias de belleza. Desde las primeras actividades oficiales, la candidata colombiana sobresalió por su desempeño y rápidamente fue considerada una de las participantes con mayores posibilidades de alcanzar la corona.

Así fue la final que coronó a Vanessa Pulgarín

La definición del concurso estuvo marcada por la presencia de candidatas que habían sobresalido durante todo el proceso de evaluación. Entre ellas figuraban Vanessa Pulgarín y la representante de Ghana, Faith Maria Porter, quienes obtuvieron algunos de los puntajes más altos durante la etapa preliminar y se posicionaron como dos de las grandes favoritas para quedarse con el título.

En la evaluación final, la colombiana logró imponerse y convertirse en la primera Miss Grand International All Stars 2026, un logro que la inscribe en la historia del certamen como su primera reina coronada. También resaltó la participación de Priscila Londoño, Miss Grand Colombia 2022, quien logró ubicarse dentro del top 10 de la competencia.