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Sociedad

El desgarrador pedido de justicia de la madre de Zoila Castillo

“Solo pido justicia por mi hija y mi nieto”, pide Maribel Chanduco. “Ellos no merecían morir así, ella solo fue a buscar al hombre que decía amarla”, dijo durante la reconstrucción del doble crimen que ha conmocionado al país.

Maribel pide todo el peso de la ley para el asesino de su hija y de su nieto.
Maribel pide todo el peso de la ley para el asesino de su hija y de su nieto.
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Tras el brutal crimen de Zoila Carolina Castillo Chanduco, la joven madre de 29 años, y de su hijo Eyal Rodrigo, de solo 6 años, diagnosticado con autismo, la madre y abuela de las víctimas, reclamó justicia y todo el peso de la ley para el confeso asesino de este delito que ha conmocionado al país

“Solamente pido justicia por mi hija y mi nieto. Ella no hizo nada malo para merecer esto, fue solo a buscar al hombre que decía amarla”, contó Maribel Chanduco Paz, completamente destrozada.

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La mujer explicó, entre lágrimas, que Alexis Alcántara Tellería le tendió una trampa para matarla: “Llevó a mi hija al lugar donde tenía planificado. Lo llamó diciendo que la vaya a buscar”, relató con dolor de madre.

“Ese hombre es culpable. Por favor ayúdenme, a encontrar justicia, es lo único que pido y no voy a parar hasta verlo sentenciado a cadena perpetua”, expresó.

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Zoila viajó a Tarapoto para reencontrarse con Alexis, tras dos meses de relación. Fue con el pequeño Eyal a quien se le notaba feliz. Todo lo que hizo lo hizo por amor”.

Maribel llegó al distrito de Uchiza, en la provincia de Tocache, región San Martín donde se realizó una diligencia clave para esclarecer este doble asesinato.

Bajo estrictas medidas de seguridad, el feminicida Alexis Alcántara Tellería arribó a la zona para participar en la reconstrucción del crimen que ha generado una profunda consternación a nivel nacional.

Alcántara fue llevado inicialmente desde Lima hacia Tarapoto y, posteriormente, movilizado a Uchiza a bordo de un helicóptero de la PNP. Con esta diligencia, las autoridades judiciales y policiales buscan esclarecer la dinámica exacta de los hechos y determinar las responsabilidades definitivas en este trágico doble homicidio.

Decenas de indignados pobladores llegaron hasta el sector Camote, escenario del horrendo crimen.

La madre de Zoila Castillo había llegado acompañada por representantes del Ministerio de la Mujer. Al intentar cruzar al caserío de Saraí Bajo Camote, la policia decidió bloquear los ingresos con el fin de poder llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia del confeso asesino Alexis Alcántara.

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“Cadena perpetua para el ‘monstruo’ de Uchiza”, pedían unos, “pena de muerte”, exigían otros.

Durante la primera etapa de la reconstrucción se confirmó que la última comunicación que Zoila tuvo con sus familiares ocurrió el 15 de mayo. Esa noche les confió que había tenido una fuerte discusión con Alexis. Les dijo que este la había abandonado por unos instantes en Tarapoto.

La mañana del sábado 16 de mayo, a las 6:02 a. m., una cámara de seguridad en Tocache registró las últimas imágenes de las víctimas con vida, saliendo de un hospedaje junto al sospechoso. Poco después abordarían camioneta.

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Desde entonces perdieron todo contacto con Zoila. La familia llamó una y otra vez a Alexis pero este negaba conocerla. Maribel, la madre de Zoila, se armó de valor e interpuso una denuncia por desaparición.

En la selva, las rondas campesinas de Uchiza, la Policía y personal el Ejército iniciaron una exhaustiva búsqueda hasta que, trabajadores de una plantación de palma en el caserío Saraí, en Uchiza, alertaron sobre el hallazgo del cadáver del pequeño Eyal. Cerca del cuerpo las autoridades hallaron dos teléfonos celulares calcinados que le pertenecían a Zoila.

Cuatro días más tarde, a unos 100 metros, en el sector de Saraí Bajo Camote, los ronderos hallaron a Zoila Carolina.

Esta reconstrucción es un paso crucial para esclarecer los detalles del trágico suceso mientras la familia exige justicia para las víctimas.

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