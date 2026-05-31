Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Centro de Convenciones

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A una semana de la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participaron este domingo en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima. Durante la jornada, ambos candidatos expusieron sus planteamientos sobre temas como seguridad, derechos humanos y economía.

En su intervención inicial, el candidato de Juntos por el Perú arremetió contra Fujimori tras señalar que es necesario “poner fin a la dictadura congresal del gobierno que ella dirige”. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que en 5 años dejará al país “con más empleo y más seguridad”.

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Seguridad ciudadana

Durante el bloque dedicado a la seguridad ciudadana, Keiko Fujimori planteó que las Fuerzas Armadas asuman el control de las fronteras como parte de la lucha contra la criminalidad. Asimismo, sostuvo que los presos deberán realizar trabajos en beneficio de la comunidad para cubrir el costo de su alimentación y “construirán de pistas, losas deportivas y escaleras”.

La candidata de Fuerza Popular también propuso impulsar reformas estructurales en el sistema de justicia. Entre ellas, destacó el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, el reforzamiento del sistema de inteligencia y la modernización de la Policía Nacional, con énfasis en la capacitación de sus efectivos.

Por su parte, Roberto Sánchez dijo que una fuerza parlamentaria del Congreso (en alusión a Fuerza Popular) creó las leyes procrímenes para “limpiarse de sus juicios y sentencias” y le preguntó a Fujimori si está dispuesta a derogar dichas leyes. En ese contexto, sostuvo que los problemas de inseguridad son consecuencia de decisiones impulsadas por el partido naranja.

La candidata respondió señalando que el país enfrenta las consecuencias de gobiernos anteriores y recordó que la agrupación política de Sánchez tuvo representación en el Congreso y formó parte del Ejecutivo. “Caos se escribe con ‘C’ de Castillo”, afirmó.

El intercambio de cuestionamientos continuó cuando Sánchez acusó a Fujimori de haber blindado a la expresidenta Dina Boluarte frente a las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas sociales. Asimismo, le recordó que su senador electo, Miki Torres, “confesó que complotaron con la Fiscalía y los medios de comunicación” para sacar a Pedro Castillo del gobierno.

Estado democrático y derechos humanos

Durante este bloque, Roberto Sánchez cuestionó una serie de decisiones adoptadas en los últimos años que, a su juicio, han debilitado la institucionalidad democrática del país. Entre ellas, mencionó las restricciones a los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum. “La mayoría parlamentaria (Fuerza Popular) ha cambiado de facto, la mitad de leyes y reformas de esta misma Constitución que dicen defender”, indicó. En cuanto a sus propuestas, dijo que Juntos por el Perú busca la fortalecer la interinstitucionalidad americana como el acuerdo de Acuerdo de Escazú, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Por su parte, Keiko Fujimori centró su intervención en la presentación de propuestas orientadas al desarrollo social y económico. La candidata prometió ampliar el acceso a servicios básicos, especialmente agua potable, y aseguró que en 5 años, un eventual gobierno suyo entregará un millón de títulos de propiedad. También anunció el fortalecimiento de Foncodes para la generación de empleo y la ejecución de programas de interconexión vial. “Para lograrlo, Fuerza Popular va a reordenar el Estado. Por ejemplo, en Petroperú se van millones de soles en bonos para los amigos del señor Sánchez. Caos como este los vamos a ordenar”, aseguró.

Educación y salud

En este eje, Fujimori presentó una serie de propuestas orientadas a ampliar el acceso a servicios públicos. Entre ellas, destacó la implementación de la telemedicina a nivel nacional, el fortalecimiento del fondo destinado a enfermedades de alto costo y la ampliación de la cobertura para tratamientos oncológicos que actualmente no cuentan con financiamiento estatal. Asimismo, prometió la construcción y modernización de 5.000 instituciones educativas con acceso a servicios básicos e internet, la recuperación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y la duplicación del programa Beca 18.

En respuesta, Sánchez cuestionó la viabilidad de aquella última propuesta. “Usted (Fujimori) habla de becas que el Congreso que usted dirige no ha asignado presupuesto”, comentó. Luego acusó al presidente del Parlamento (Micky Rospligilosi) de haberse aumentado su presupuesto en más de 1.500 millones de soles. “Esa es una inconsistencia total, no le creemos”.

El candidato de Juntos por el Perú también planteó que el acceso a la educación universitaria debe ser reconocido como un “derecho universal” y “que se debe reconocer la deuda social del maestro”. En el ámbito de la salud, propuso garantizar la atención gratuita en el primer nivel de atención y ampliar la cobertura de los centros de salud mental comunitarios mediante la duplicación de estos establecimientos.

Por otro lado, Fujimori cuestionó la gestión de Sánchez cuando estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al señalar que durante su administración se redujeron recursos destinados a la promoción internacional del país. Finalmente, anunció la incorporación de Jean Ferrari a su equipo técnico para desarrollar propuestas vinculadas al deporte, un sector que, según indicó, guarda una relación con la educación y el desarrollo de la juventud.

Economía, empleo y reducción de la pobreza

En este bloque, Roberto Sánchez anunció la creación de un fondo de 15.000 millones de soles destinado a facilitar el acceso al crédito para emprendedores, acompañado de asistencia técnica. Asimismo, señaló que la pobreza ha dejado de concentrarse exclusivamente en las zonas rurales y se ha extendido a los entornos urbanos. En esa línea, consideró necesario fortalecer programas sociales como Juntos.

El candidato de izquierda también rechazó las acusaciones sobre eventuales expropiaciones o afectaciones a los ahorros de los ciudadanos. “Ese relato del miedo que usted (Fujimori) ha levantado es falso. Nosotros no somos comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer”, señaló.

Por su parte, Keiko Fujimori respondió que las propuestas y posiciones defendidas por Sánchez son incompatibles con el modelo de desarrollo que plantea Fuerza Popular. Según indicó, su plan de gobierno prioriza la seguridad jurídica y la estabilidad económica como condiciones para fomentar la inversión y la generación de empleo.

Entre sus propuestas, mencionó el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central de Reserva, la reforma de entidades como la Sunat y la Sunafil para impulsar la actividad empresarial, la reactivación de Prompyme y el desbloqueo de grandes proyectos de inversión actualmente paralizados.



