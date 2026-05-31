Resultados de la CNE en vivo: cómo revisar los votos de tu candidato a las presidenciales 2026 en Colombia

Tres principales candidatos se destacan en la contienda presidencial de Colombia: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. | Composición LR/AFP

Tres principales candidatos se destacan en la contienda presidencial de Colombia: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. | Composición LR/AFP

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El domingo 31 de mayo de 2026, Colombia celebra las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gustavo Petro, en medio de un panorama de notable polarización. Con un censo de más de 41 millones de sufragantes habilitados, las autoridades pertinentes garantizan mecanismos eficaces para el seguimiento ciudadano del escrutinio durante la noche de los comicios.

El flujo de los datos electorales capta la atención en medios tradicionales y espacios digitales oficiales. En estos canales, millones de colombianos consultan el avance del preconteo y las tendencias preliminares antes de la validación de los resultados definitivos por parte de la organización institucional.

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¿Cómo seguir los resultados de las elecciones en Colombia y cuándo sería la segunda vuelta?

La Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable del ordenamiento electoral, habilita su sitio web y aplicaciones móviles para revisar los datos preliminares una vez que cierren las urnas. En estas plataformas se encuentran disponibles boletines actualizados con el avance de sufragios por cada candidato y los porcentajes de mesas informadas.

Página web de los resultados de las elecciones en Colombia 2026. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

La votación en Colombia se desarrolla entre las 8.00 a. m. y las 4.00 p. m. (hora local) en todo el territorio nacional. Con el cierre de los comicios, inicia el conteo rápido que concentra las cifras suministradas por los jurados para ofrecer una visión temprana de la elección. Según las estimaciones oficiales explicadas por el registrador nacional, Hernán Penagos, entre las 6.00 p. m. y las 6.30 p. m. podría conocerse una tendencia clara tras consolidarse la información transmitida.

Este escrutinio provisional carece de valor jurídico definitivo, pues la verificación legal se realiza posteriormente. Si ningún aspirante obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, la Constitución colombiana establece que los dos candidatos con mayor respaldo pasarán a una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, en la que se definirá al presidente y vicepresidente.

¿Quiénes son los candidatos favoritos en las elecciones de Colombia 2026?

De acuerdo con el listado oficial de la Registraduría Nacional y los análisis de la prensa internacional, diversos aspirantes compiten por la presidencia colombiana, pero tres figuras sobresalen como los principales contendientes en esta carrera política.