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ATU amplía tarifa integrada de S/3.50 a cuatro rutas más del alimentador del Metropolitano en Lima Norte

Estas rutas alimentadoras se unen a las líneas que ya cuentan con la tarifa integrada de S/3.50, como Milagros de Jesús y Puno, permitiendo a más usuarios conectar con el servicio troncal del Metropolitano mediante un único pago.

Con esta incorporación, más rutas alimentadoras pasan a formar parte del sistema de tarifa unificada del Metropolitano.
Con esta incorporación, más rutas alimentadoras pasan a formar parte del sistema de tarifa unificada del Metropolitano. | Foto: composición LR
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Los usuarios del Metropolitano que utilizan los buses alimentadores en Lima Norte ya cuentan con un nuevo esquema tarifario desde el pasado sábado 30 de mayo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación de la tarifa integrada de S/3.50 a cuatro rutas adicionales, una medida que permitirá realizar conexiones con el servicio troncal sin asumir cobros extra.

La ampliación de la tarifa integrada forma parte de una estrategia que ya se encuentra vigente en rutas como Bertello, Milagros de Jesús, Puente Piedra, Los Olivos, Puno y Naranjal . Con la incorporación de nuevos servicios alimentadores, más pasajeros podrán acceder a conexiones dentro del sistema Metropolitano mediante un único pago.

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¿Qué rutas alimentadoras del Metropolitano se suman a la tarifa integrada de S/3.50?

La ATU informó que los buses alimentadores Antúnez de Mayolo, Belaúnde, Izaguirre y Tahuantinsuyo se incorporan al esquema de tarifa integrada de S/3.50. De esta manera, los usuarios que aborden cualquiera de estas rutas podrán acceder al servicio con un pago único, independientemente de si continúan su viaje en el corredor troncal.

La medida busca simplificar el uso del sistema para los pasajeros de Lima Norte, quienes podrán desplazarse utilizando los alimentadores y posteriormente conectar con el Metropolitano sin realizar un pago adicional en el Terminal Naranjal. El beneficio permitirá cubrir trayectos más extensos dentro de la red de transporte con una sola tarifa.

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Así funciona el nuevo esquema de pago para viajar desde Lima Norte

De acuerdo con la información difundida por la ATU, los pasajeros que utilicen únicamente los buses alimentadores de las rutas incorporadas pagarán S/3.50. El mismo monto se aplicará para quienes combinen el alimentador con el servicio troncal del Metropolitano, manteniéndose el costo sin variaciones durante el recorrido integrado.

Asimismo, la conexión en el Terminal Naranjal tendrá un valor de S/0.00 para los usuarios que ingresen al sistema mediante estas rutas alimentadoras. La entidad también recordó a los pasajeros la importancia de recargar con anticipación su tarjeta de transporte para evitar inconvenientes al momento de abordar los servicios.

Metropolitano alimentadores ATU

Asi funciona la tarifa integrada de las rutas del alimentador del Metropolitano.

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