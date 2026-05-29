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Piscina en la Costa Verde: se construye sobre terreno de 4.000 m2, será semiolímpica y costará casi S/8 millones

El recinto, que estará ubicado frente al mar y contará con un techo retráctil que se abrirá durante el verano, promete ser uno de los centros de esparcimiento más importantes de la capital.

Piscina en la Costa Verde
Piscina en la Costa Verde | Composición LR / Andina
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El distrito de Magdalena del Mar anunció el inicio de la construcción de su piscina municipal, que estará ubicada en la Costa Verde. Según anunció el alcalde Francis Allison, se trata de la obra más esperada por vecinos de la jurisdicción.

A través de un video en sus redes sociales, el burgomaestre describió los detalles técnicos de este recinto, que promete ser uno de los centros de esparcimiento más importantes del distrito y demandará una inversión de casi S/8 millones.

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Semiolímpica y con cobertura retráctil

De acuerdo con el alcalde, la nueva atracción del distrito será levantada sobre un terreno de 4.000 m² y está diseñada con paredes de vidrio para que se integre con el paisaje de la zona. “Hacia un lado estará la vista al mar y hacia el otro los verdes acantilados”, señaló Allison.

Asimismo, indicó que la piscina será semiolímpica, tendrá un sistema de agua temperada y contará con un techo retráctil que se abrirá durante la temporada de verano. La obra está valorizada en S/7.900.000.

Proyecto genera expectativa entre vecinos

Tras conocer el anuncio, diversos usuarios saludaron la iniciativa y se mostraron expectantes por la ejecución de esta obra. En tanto, otros aprovecharon para solicitar la construcción de una playa de estacionamiento en la Costa Verde para poder llevar a los adultos mayores hasta este punto del distrito.

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