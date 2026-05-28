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Tiroteo en Plaza Vea de Ventanilla desata terror durante captura de pareja de suboficial vinculado al robo de oro en la Costa Verde

El detenido en el supermercado sería la pareja de la suboficial de tercera Diana Madeley Zamalloa Durán, quien fue capturada tras ser intervenida mientras conducía el automóvil BMW utilizado en el millonario robo en el Circuito de Playas.

Sujeto intervenido, y pareja de la suboficial de la PNP, en centro comercial pertenecería a la banda criminal 'Los Chukis del Oro'.
Sujeto intervenido, y pareja de la suboficial de la PNP, en centro comercial pertenecería a la banda criminal 'Los Chukis del Oro'. | Foto: composición LR
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Una intervención policial en el distrito de Ventanilla desató una intensa balacera dentro del estacionamiento del supermercado Plaza Vea. El fuego cruzado causó pánico entre los ciudadanos y trabajadores, quienes se encontraban en el lugar realizando sus compras en la zona comercial. Según la investigación, agentes de la DIRINCRI de la PNP seguían los pasos de uno de los integrantes de la banda criminal ‘Los Chukis del Oro’, quien estaría implicado en el robo de los lingotes de oro ocurrido el pasado 22 de marzo en la Costa Verde.

Horas antes, la Policía Nacional del Perú capturó a otros presuntos miembros de esta misma organización criminal tras un asalto frustrado en el Callao. Entre los intervenidos en dicha operación se encuentra una suboficial de tercera en actividad identificada como Diana Madeley Zamalloa Durán.

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Detenido en cochera de supermercado sería pareja de suboficial de la PNP

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería la pareja sentimental de la suboficial anteriormente mencionada, quien desempeñaba funciones en la DEPINCRI del Callao. La agente fue capturada la tarde de este miércoles tras ser sorprendida conduciendo el automóvil BMW negro utilizado en el millonario atraco del Circuito de Playas, así como en una tentativa de robo en la provincia constitucional. Ahora, la policía es acusada por el delito de receptación y de formar parte de dicha banda criminal.

“El vehículo que ha sido intervenido hace unos instantes que es el BMW negro, cuya placa original es el FOX 547, sí tuvo una participación en el robo que ocurrió en el circuito de playas. La captura de estas personas, junto con la de este vehículo estaban en pleno desarrollo. Una vez que se pudo lograr la detención (…) es una efectiva de la Policía Nacional del Perú quien estaba conduciendo este auto, misma que estaría retenida por el delito de receptación porque en su poder se le encuentra este automóvil que ha sido robado”, detalló el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos.

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