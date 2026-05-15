Los sujetos estarían involucrados en el robo de lingotes de oro en la Costa Verde y el asalto de US$94.000 en el Callao | Foto: composición LR

Los sujetos estarían involucrados en el robo de lingotes de oro en la Costa Verde y el asalto de US$94.000 en el Callao | Foto: composición LR

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Tres presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao recibieron 28 meses de prisión preventiva por su presunta participación en dos robos ocurridos en el Callao y la Costa Verde durante el 2026. La medida fue dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra y Ventanilla tras el requerimiento presentado por el equipo 3 de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

Según la investigación fiscal, los imputados estarían involucrados en el hurto de mercadería valorizada en US$94.000, ocurrido el 9 de enero, y en el asalto de ocho kilos de oro perpetrado el 22 de marzo en la Costa Verde. Las autoridades sostienen que ambos hechos habrían sido ejecutados mediante una planificación coordinada y con funciones específicas asignadas a cada integrante de la presunta red criminal.

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Fiscalía atribuye funciones específicas a investigados por robo agravado

El juez Robert Rimachi señaló en su resolución que Jorge Alberto Yeren Tapia, de 28 años, habría cumplido un rol clave en el operativo delictivo. De acuerdo con el documento judicial, el investigado se habría encargado de interceptar y bloquear el paso de los vehículos afectados para facilitar que otros participantes ejecutaran el robo agravado conforme al plan establecido.

La investigación también indica que Jorge Alberto Yeren Tapia habría actuado junto a su sobrino Anthony Alberto Yeren Enríquez, de 25 años. Ambos son señalados como presuntos coautores dentro de la organización criminal. La Fiscalía sostiene que la modalidad empleada evidencia un alto nivel de coordinación entre los involucrados.

Procesados podrían afrontar cadena perpetua por delitos investigados

En el caso de Manuel Alejandro Quinde Ccoica, el Poder Judicial también ordenó prisión preventiva por los presuntos delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y municiones, además de tráfico ilícito de drogas. Las investigaciones continúan para determinar el nivel de participación de cada implicado en los hechos registrados este año.

Debido a la gravedad de los delitos atribuidos, los investigados podrían enfrentar una condena de cadena perpetua, según el requerimiento fiscal presentado en la audiencia. En los próximos días, el magistrado evaluará la situación legal de Reynaldo Ramos Castillo y Jefferson Farroñay Benitez, quienes habrían participado en el traslado, custodia y provisión de armas para la presunta organización criminal.