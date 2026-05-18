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La megaobra que convertiría a Lima norte en un hub industrial: superaría los US$ 1.000 millones de inversión en 700 hectáreas

Por su ubicación estratégica, esta iniciativa busca agrupar a diversas empresas en uno de los distritos más importantes de Lima norte para atender el mercado nacional y regional.

Megaobra en Lima norte superaría los US$ 1.000 millones de inversión.
Megaobra en Lima norte superaría los US$ 1.000 millones de inversión. | Andina/Difusión
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Una megaobra en uno de los distritos más populares de Lima norte aspira a convertir este sector en un importante hub industrial logístico del país. El proyecto, denominado Parque Industrial de Ancón, fue adjudicado en diciembre del 2025 y se estima que la inversión para su construcción superará los US$1.000 millones.

“Para que una industria crezca ordenada, competitiva, necesitamos territorios ordenados, lo que se busca ofrecer con los parques industriales”, señaló el ministro de la Producción (Produce), César Quispe, en diálogo con la Red de Comunicación Regional (RCR), destacando el impacto positivo que podría generar la ejecución de esta iniciativa.

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¿Qué son los parques industriales y cómo se impulsan en Perú?

Los parques industriales son espacios diseñados para agrupar empresas de manufactura, logística y servicios dentro de una zona territorial planificada y urbanizada. Según el ministro Quispe, estas áreas son idóneas para la generación de valor, por lo que deben disponerse facilidades para que las compañías se instalen en esos territorios.

Con ese objetivo, se modificó el 12 de mayo los lineamientos para la promoción y gestión sostenible de los parques industriales a través de la Resolución Ministerial N.° 000130-2026-Produce. La normativa fue elaborada para simplificar el proceso de otorgamiento de licencias de funcionamiento, el manejo de residuos internos y el pago de arbitrios, entre otros aspectos clave para el sector.

Avances sobre el Parque Industrial de Ancón

De acuerdo con el titular de Produce, actualmente hay cuatro parques industriales desarrollados con iniciativas privadas que han logrado altos estándares: Indupar, La Chutana, Sector 62 y Piura Futura. A esta lista se busca sumar el proyecto del Parque Industrial de Ancón, que posee 700 hectáreas y está ubicado en una zona estratégica, entre los puertos de Chancay y el Callao.

El ministro afirmó que el desarrollador de esta iniciativa tiene tres años para buscar inversión, en lo que confía que se logre, dado que el Perú se está convirtiendo en el hub logístico de Sudamérica. “Primero se desarrolla el proyecto y luego se atrae inversiones locales o internacionales en la zona. Estoy seguro de que la industria que se instale ahí, no solo será para atender el mercado nacional, sino también el regional”, sostuvo.

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