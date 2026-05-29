La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ) enfrenta una crisis tras la huelga de hambre de ocho estudiantes que exigen soluciones del Ministerio de Educación ante irregularidades. | Dfiusión

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La crisis en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), en Cusco, escaló este jueves 29 luego de que ocho estudiantes iniciaran una huelga de hambre para exigir la intervención del Ministerio de Educación (Minedu) y soluciones concretas frente a las denuncias de presuntas irregularidades, deficiencias académicas y problemas de infraestructura en la casa de estudios.

Los universitarios, pertenecientes a las carreras de Ingeniería Civil, Agronomía Tropical, Ingeniería de Alimentos y Ecoturismo, anunciaron la medida como una forma de radicalizar las protestas que mantienen desde hace varias semanas. Según indicaron en un pronunciamiento público, responsabilizan directamente al Minedu por cualquier afectación física, psicológica o emocional que sufran los estudiantes que participan en la protesta.

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'Existe una urgente necesidad de garantizar estabilidad institucional, transparencia administrativa y respeto de los derechos de los estudiantes', señalaron en el documento difundido por los dirigentes universitarios. Los estudiantes cuestionan que, pese a la visita de una comisión del Ministerio de Educación realizada el pasado 15 de mayo para recoger información sobre la situación de la universidad, hasta el momento no exista un pronunciamiento oficial ni respuestas concretas a sus demandas.

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Exigen cambios en Comisión Organizadora

Aunque la presidenta de la Comisión Organizadora, María Isabel Niquel, y el vicepresidente Luis Aníbal presentaron su renuncia el pasado 20 de mayo ante el Ministerio de Educación, los estudiantes aseguran que hasta el momento el Minedu no oficializa ni ejecuta dichos cambios, por lo que las autoridades continúan en funciones.

Por ello, los universitarios mantienen como uno de sus principales pedidos la aceptación inmediata de las renuncias y la designación de una nueva Comisión Organizadora 'con capacidad administrativa y liderazgo institucional', además de respuestas concretas frente a las denuncias de presuntas irregularidades y problemas académicos y de infraestructura en la universidad.

Los alumnos también demandan la instalación de una mesa de diálogo con participación de representantes de todas las escuelas profesionales, así como mejoras en infraestructura, laboratorios y condiciones académicas. Mientras continúan las protestas, los universitarios mantienen vigilias y ollas comunes dentro de la universidad para sostener las jornadas de lucha.

Contraloría interviene universidad

En paralelo a las protestas, un equipo de la Contraloría General de la República llegó el 27 de mayo a Quillabamba para realizar una intervención en la universidad tras las denuncias formuladas por los estudiantes.

Los inspectores verificaron laboratorios ubicados en el sector Arenal y obras de infraestructura, entre ellas la construcción del pabellón de Ingeniería Civil. Según los estudiantes, la entidad elaborará un informe con las observaciones detectadas durante la supervisión.

Anteriormente, el organismo advirtió nuevas observaciones en la UNIQ. Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 8455-2026-CG/GRCU-SOO, la universidad no implementó el sistema biométrico de asistencia para docentes, pese a que el reglamento académico establece que este mecanismo es el único medio válido para controlar horarios y autorizar pagos en planilla.

La entidad alertó que esta omisión pone en riesgo el adecuado control de permanencia del personal docente y la transparencia en el pago de remuneraciones. Además, la Dirección de Administración reconoció que el marcador digital continúa inactivo, motivo por el cual la Contraloría exigió la adopción inmediata de medidas correctivas.

Congresista Ruth Luque pide atención del Minedu

La situación también generó pronunciamientos desde el Congreso. A través de sus redes sociales, la congresista Ruth Luque exhortó al Ministerio de Educación a atender el conflicto y advirtió que no existen avances pese a las manifestaciones iniciadas semanas atrás.

'Hoy los estudiantes han decidido iniciar huelga de hambre. Los problemas persisten: denuncias por corrupción, maltrato y falta de avances', señaló la parlamentaria.

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