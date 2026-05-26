Ministerio de Trabajo realizará megacampaña de puestos laborales exclusiva para este grupo de peruanos: participarán más de 30 empresas

Este evento se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo en el Centro de Empleo del MTPE, ubicado en Jesús María. | Foto: Andina/MTPE/Composición LR

Este evento se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo en el Centro de Empleo del MTPE, ubicado en Jesús María. | Foto: Andina/MTPE/Composición LR

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Con el objetivo de brindar mayores oportunidades y herramientas que fortalezcan la capacidad de inserción en el mundo laboral, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha organizado una feria de empleo exclusiva para personas con discapacidad. Varias empresas ofrecerán más de 300 puestos laborales dirigidos a este grupo, además de acciones orientadas al desarrollo profesional.

Estas actividades incluirán talleres de elaboración y mejora de currículum vítae, charlas de orientación vocacional, emisión de Certificado Único Laboral (CUL) de forma gratuita, además de ayuda en la preparación de entrevistas de trabajo.

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MTPE: ¿dónde será la feria laboral y qué puestos ofrecerán las empresas?

La maratón del empleo se desarrollará este miércoles 27 de mayo desde las 9:00 a. m. en el Centro de Empleo del MTPE, ubicado en la avenida Salaverry 655, en Jesús María. La actividad contará con la participación de más de 30 empresas privadas que buscan cubrir plazas mediante contratación formal.

Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos para técnico en enfermería, técnico en farmacia, auxiliar de almacén, ejecutivo de ventas, representante de televentas y atención al cliente. Los postulantes podrán entregar directamente sus documentos y conversar con representantes de recursos humanos durante la jornada.

Además de las oportunidades laborales, los asistentes recibirán asesoría gratuita para mejorar su perfil profesional y fortalecer sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

Instituciones públicas también brindarán orientación durante la jornada

Durante la actividad también estarán presentes distintas entidades públicas que ofrecerán atención y orientación especializada a las personas asistentes. Entre ellas figuran EsSalud, Conadis, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la ONP y el Midis.