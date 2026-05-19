Crece la demanda de profesionales en construcción: empresas priorizan habilidades digitales y gestión

El sector construcción atraviesa un proceso de modernización donde la innovación y la sostenibilidad empiezan a tener un rol central. | FIIC

El sector construcción atraviesa un proceso de modernización donde la innovación y la sostenibilidad empiezan a tener un rol central. | FIIC

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El sector construcción empieza a mostrar una mayor demanda de profesionales en medio de la recuperación económica y mejores perspectivas de inversión para 2026. Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú, la contratación de personal en construcción pasó de 52,8% a 65,6% en abril de este año, uno de los niveles más altos entre los sectores económicos.

En paralelo, la inversión prevista en el sector subió de 61,8 a 66,7 puntos, lo que refleja un mayor optimismo para ejecutar proyectos de infraestructura, inmobiliarios y obras privadas durante los próximos meses.

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En este escenario, el perfil profesional que buscan las constructoras también está cambiando. Patricio Zapata, especialista de Graphisoft, señaló a La República que las empresas ya no priorizan únicamente la experiencia operativa tradicional, sino que empiezan a valorar competencias vinculadas a la transformación digital y la gestión eficiente de proyectos.

'Hoy día necesitamos gente que entienda que esa es la manera de proyectar y que comprenda el valor de la información que se incorpora en los modelos digitales, porque eso finalmente produce ahorro y reduce errores', explicó el especialista al referirse al uso de metodologías BIM en construcción.

Empleos en sector construcción: competencias digitales y modelado BIM

Zapata señaló que una de las habilidades más requeridas actualmente es la capacidad de desenvolverse en entornos digitales y trabajar con metodologías BIM, herramientas que permiten integrar información geométrica, técnica y de gestión dentro de un mismo modelo virtual.

Según explicó, este tipo de tecnología facilita la detección de errores y colisiones antes de iniciar la obra, lo que ayuda a reducir sobrecostos y retrasos. 'Hoy la mayor parte de la gente de la construcción entiende que por ahí se puede ahorrar muchísimos recursos', sostuvo.

En esa línea, indicó que las empresas buscan perfiles con conocimientos en modelado digital, interoperabilidad, coordinación multidisciplinaria y gestión de información en tiempo real mediante plataformas especializadas como Archicad.

El especialista precisó que, pese al avance tecnológico, la experiencia en obra continúa siendo altamente valorada dentro del sector. Sin embargo, remarcó que ahora debe complementarse con capacidades de gestión y visión tecnológica.

'La experiencia práctica sigue siendo importante, pero también con un poquito de visión en cuanto a lo que la tecnología puede ayudar y acelerar los procesos', afirmó.

Añadió que las constructoras priorizan perfiles capaces de optimizar tiempos, recursos y procesos, en un contexto donde los retrasos y sobrecostos siguen siendo uno de los principales desafíos de la industria.

Innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial

Para Zapata, el sector construcción atraviesa un proceso de modernización donde la innovación y la sostenibilidad empiezan a tener un rol central. En ese contexto, consideró que los futuros profesionales deberán incorporar habilidades relacionadas con automatización, análisis de datos e inteligencia artificial.

'Definitivamente inteligencia artificial, antes de que nos deje sin trabajo, tenemos que empezar a entenderla y dominarla', comentó.

Asimismo, recomendó fortalecer habilidades blandas como la comunicación y el trabajo colaborativo, debido a que gran parte de los problemas dentro de la construcción está asociada a fallas de coordinación entre equipos.

Finalmente, el especialista consideró que las universidades deben adaptar sus planes de estudio e incorporar herramientas digitales y metodologías BIM dentro de la formación práctica de los estudiantes.

'Estas herramientas no deben enseñarse en frío, sino para resolver problemas reales. Si la universidad sigue creyendo que la práctica tradicional es suficiente, está sumamente equivocada', concluyó.