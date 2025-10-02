HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ministerio de Trabajo pide priorizar trabajo remoto y da 2 horas de tolerancia ante paro de transportistas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhorta a priorizar el trabajo virtual este 2 de octubre ante las movilizaciones y posibles inconvenientes en el transporte público.

El MTPE exhortó a que se priorice el teletrabajo durante la jornada del paro de transportistas. Foto: Composición LR
El MTPE exhortó a que se priorice el teletrabajo durante la jornada del paro de transportistas. Foto: Composición LR

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante un comunicado en sus redes sociales, ha pedido que se priorice el trabajo virtual con el fin de poder evitar algún tipo de percance o inconveniente durante la protesta de transportistas de este jueves 2 de octubre. Además, dio una tolerancia de 2 horas para poder llegar a los centros de labores.

Esta decisión surge en el marco del paro de transportistas, en donde más de 90 empresas confirmaron que acatarán las movilizaciones. En ese sentido, los gremios exigirán medidas efectivas contra la creciente delincuencia que pone en riesgo la vida de los conductores.

PUEDES VER: ¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pide priorizar el trabajo remoto este 2 de octubre

En el comunicado expuesto por el MTPE se menciona que: "Priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.º 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento. Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público, tendrán una tolerancia de 2 horas en su horario de ingreso".

En ese sentido, la medida busca facilitar la llegada de los empleados a sus lugares de trabajo, considerando la posible falta de transporte público durante el paro. Además, se ha solicitado priorizar el teletrabajo como una alternativa viable para mantener la productividad sin comprometer la seguridad de las personas.

PUEDES VER: Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Horarios del Metropolitano durante el paro de transportistas del 2 de octubre

Ante el paro de transportistas, muchos ciudadanos se preguntan cómo operarán los servicios de transporte público en Lima. A continuación, se detallan los horarios de funcionamiento del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios, que estarán activos para garantizar el traslado de los usuarios durante la protesta. Además, el servicio del AeroDirecto operará de manera continua las 24 horas del día, según indicó la ATU.

  • Metropolitano: Operará desde las 5:15 a.m. hasta las 11:00 p.m.
  • Buses alimentadores y corredores complementarios: Funcionarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.
  • Línea 1 del Metro de Lima: Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Línea 2 del Metro de Lima: Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
  • AeroDirecto: las 24 horas del día

