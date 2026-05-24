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Maratón Lima 42K causa congestión vehicular en Lima: av. Arequipa continuará cerrada hasta esta hora

Las autoridades recomiendan rutas alternas para evitar más tráfico, ya que la restricción abarca desde el óvalo de Miraflores hasta la avenida 28 de Julio.

La avenida Arequipa estará cerrada hasta la 1 p.m. del domingo 24 de mayo por la Maratón Adidas-Rímac Lima 42K, que atrae a miles de corredores en Lima.
La avenida Arequipa estará cerrada hasta la 1 p.m. del domingo 24 de mayo por la Maratón Adidas-Rímac Lima 42K, que atrae a miles de corredores en Lima. | Composición LR
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La avenida Arequipa permanecerá cerrada hasta la 1 de la tarde de este domingo 24 de mayo debido a la realización de la decimosexta edición de la Maratón Adidas-Rímac Lima 42K, evento deportivo que reúne a miles de corredores nacionales y extranjeros en distintos puntos de la capital.

La restricción vehicular comprende toda la avenida Arequipa, desde el óvalo de Miraflores hasta la avenida 28 de Julio, en el Cercado de Lima. Ante ello, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar retrasos y congestión en sus desplazamientos.

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Maratón continúa en Lima y causa tráfico

Personal de la Policía Nacional y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fue desplegado en diversos tramos del recorrido para orientar a los ciudadanos y resguardar la seguridad de los participantes y peatones.

Durante la mañana, las avenidas Petit Thouars y Arenales fueron reabiertas al tránsito y se convirtieron en las principales vías de desvío entre los distritos de Miraflores, Lince, Jesús María y Cercado de Lima. Asimismo, la avenida Javier Prado fue liberada desde las 7 a. m., luego de permanecer cerrada durante la madrugada.

Pese a estas medidas, se registró fuerte congestionamiento vehicular en distintas arterias de la ciudad. Una de las zonas más afectadas fue la avenida Paseo de la República, donde se restringió parcialmente el tránsito debido al desarrollo de la competencia.

En dicha vía se cerraron dos carriles y el paso hacia Lima Sur permaneció restringido, generando largas filas de vehículos y demoras considerables. Algunos conductores señalaron que sus tiempos de viaje aumentaron hasta en una hora para poder rodear las zonas bloqueadas.

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MML: reabrirán avenida a la 1.00 p.m.

A pesar de las complicaciones vehiculares, varios ciudadanos acudieron a las inmediaciones del recorrido para alentar a familiares y amigos que participaron en la maratón. Algunos asistentes también destacaron la importancia de promover actividades deportivas de gran convocatoria en la ciudad.

Según informó la Municipalidad de Lima, aunque la competencia podría culminar entre las 11 de la mañana y el mediodía, la reapertura total de la avenida Arequipa y del óvalo de Miraflores está prevista para la 1 de la tarde.

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