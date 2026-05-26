Chalecos antibalas mexicanos para la PNP incumplen norma técnica

La administración del Ministerio del Interior aceptó los chalecos antibalas por considerar válidos los ensayos, a pesar del incumplimiento de las bases, poniendo en cuestión la seguridad de los efectivos policiales. Foto: difusión

La administración del Ministerio del Interior aceptó los chalecos antibalas por considerar válidos los ensayos, a pesar del incumplimiento de las bases, poniendo en cuestión la seguridad de los efectivos policiales. Foto: difusión

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En la licitación para la compra de chalecos antibalas, el Servicio de Armamento y Municiones de la Séptima Región Policial Lima exigió a los postores que presentaran los certificados de las pruebas de laboratorio a las que sometieron sus modelos propuestos. Las bases de la contratación señalaban que dichas evaluaciones debían efectuarse en un laboratorio ubicado fuera del país del fabricante de los artículos de protección.

El 26 de febrero de este año, fueron internados en la Séptima Región Policial Lima los 3.164 chalecos antibalas adquiridos a la empresa mexicana Armor Life Lab. Unos días después, el 27 de marzo, un equipo técnico del Servicio de Armamento y Municiones detectó que el contratista azteca encargó las pruebas de calidad a la compañía First Lab Quality Solutions, ubicada en Puebla, México.

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Sin embargo, como se ha indicado, las bases de la licitación exigen que las evaluaciones se realicen en un país distinto al del fabricante. En el caso de Armor Life Lab, en una nación distinta de México.

Saltándose la norma

En el acta del Servicio de Armamento y Municiones a la que tuvo acceso La República, se cuestiona claramente esta irregularidad: 'Las pruebas deben ser en un laboratorio independiente del país (territorial) donde se fabriquen los bienes'.

Por esta razón, la Séptima Región Policial Lima —la unidad usuaria de los chalecos antibalas— rechazó concederle la conformidad a la empresa Armor Life Lab, por lo que los artículos de seguridad personal quedaron almacenados hasta que el contratista subsane la observación.

El 15 de abril, Armor Life Lab comunicó a la Oficina de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, la entidad que contrató a la empresa mexicana por S/7.000.000, que había cumplido con enviarle la información requerida. Una semana después, el 22 de abril, la encargada del Servicio de Armamento y Municiones, la suboficial PNP Lucila Chamorro Cusirramos, dio la conformidad a la fábrica mexicana.

Según los documentos del proceso, el representante legal de Armor Life Lab, John Valbuena Bonilla, arguyó que las bases del contrato no exigen expresamente que las pruebas del modelo ofertado se efectúen en un laboratorio ubicado fuera de México, que es el país de Armor Life Lab.

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Seguridad de policías en riesgo

'La forma correcta debió haber sido “laboratorio afuera del país del país donde se fabriquen los bienes”, y no: “las pruebas deben ser en un laboratorio independiente del país (territorial) donde se fabriquen los bienes (chalecos antibalas)”', explicó el representante de Armor Life Lab.

John Valbuena añadió, respecto a que las bases exigen que el laboratorio debe ser independiente: 'Nosotros entendemos que el laboratorio de pruebas debe ser independiente de Armor Life Lab, no que sea de otro país'.

Pero fuentes del Servicio de Armamento y Municiones cuestionaron el argumento de Armor Life Lab: 'Frente a estas observaciones técnicas tan sensibles, lo razonable hubiera sido realizar una revisión técnica extraordinaria, nuevas verificaciones independientes o incluso una reevaluación integral de la conformidad, antes de aceptar definitivamente los chalecos antibalas', señalaron las fuentes.

En lugar de ordenar una reevaluación, la OGAF del Ministerio del Interior prefirió recurrir a un especialista en contrataciones del Estado del mismo despacho, José Pacheco Arias, quien le dio la razón a la empresa mexicana.

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Mininter responde

Tratándose de chalecos antibalas para la protección de la vida de los efectivos policiales, el Ministerio del Interior prefirió resolver la controversia con un pronunciamiento legal y no con evaluaciones técnicas.

No obstante, pese al incumplimiento de las bases de la contratación, que garantizan la compra de los chalecos antibalas bajo criterios técnicos, el 7 de mayo el ministro del Interior, José Zapata Morante, los distribuyó entre las comisarías de la Séptima Región Policial Lima.

La República consultó con el Ministerio del Interior sobre las razones por las que accedió a aceptar los chalecos antibalas de Armor Life Lab, pese a que el contratista incumplió con acreditar las pruebas realizadas en un laboratorio independiente instalado fuera de México. El Mininter repitió los argumentos de la empresa azteca.

'De la revisión de la documentación presentada por la empresa Armor Life Lab, se advierte que sostiene que la exigencia de independencia del laboratorio se limita al ámbito técnico respecto del fabricante, no comprendiendo una independencia territorial', señaló el Mininter.

En ese sentido, considera válidos los ensayos realizados por First Lab Quality Solutions en México, al contar con acreditación ISO y reconocimiento ILAC, confirmando que el contratista no hizo las pruebas en otra entidad en un país diferente de México.

'Las bases no prohíben que el laboratorio se ubique en el mismo país de fabricación, concluyendo que los informes presentados cumplen con los estándares técnicos y con lo establecido en el proceso', indicó el Mininter.

En la práctica, fue una gestión a favor del contratista, no de la seguridad e integridad de los policías.



