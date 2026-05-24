ONPE cambió locales de votación en estos distritos para la segunda vuelta de las Elecciones 2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de 136 mesas de sufragio en los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores, de cara a la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, que se realizará el domingo 7 de junio.

Según informó el organismo, esta medida fue adoptada por sugerencia de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de seguridad de los comicios. Esto se debe a que, en la primera vuelta del 12 de abril, dichas mesas se instalaron en parques acondicionados porque no se disponía de suficientes locales correctamente cercados y techados.

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¿Cuáles son los locales afectados por este cambio de la ONPE?

A continuación, la lista completa de los puntos modificados, según distritos:

Jesús María

Del parque Cáceres, ubicado en la cuadra 6 de la av. Cuba, se pasará a la IEP Saco Oliveros - Cuba, localizada en la av. Cuba 531-543.

Lince

Del parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Jr. Joaquín Bernal, cuadra 7, se pasará al CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en la calle Almirante Guisse 2150.

Del parque del Bombero, en la av. César Canevaro 1400, se pasará a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en el Jr. Manuel Gómez 651.

Del parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, en la av. Juan Pardo de Zela 500, se pasará a la IE 1059 María Inmaculada, en la av. Militar 1862.

Del parque Santos Dumont, en la calle Los Tulipanes 200, se pasará a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en la av. Prol. Iquitos 2139.

Miraflores

Del boulevard Tarata, en la av. José Larco, cdra. 6, se pasará a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en la calle Manuel Bonilla 282.

Del parque Miguel Grau, en el Malecón de la Marina s/n, se pasará a la IE 7008 Scipión E. Llona, en la calle Enrique Palacios s/n.

Del parque Tradiciones Peruanas, en la av. Casimiro Ulloa s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.

Del parque Ramón Castilla, en la calle Pedro Venturo s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.

Del parque John F. Kennedy, en la av. Diagonal s/n, se pasará a la IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en la calle 15 de Enero 330.

Cambios de ubicación por otros motivos

Además de estas modificaciones, la ONPE informó que serán reubicadas las mesas de sufragio de otros ocho locales de votación al interior de los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. En este caso, el cambio se debe a que los propietarios de los locales se niegan a ceder su uso el 7 de junio.

Ante la posibilidad de que el organismo haya tenido que modificar el recinto que le corresponde a un grupo de ciudadanos, la institución recomendó a los votantes confirmar con anticipación cuál es su local asignado al ingresar a este enlace y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

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