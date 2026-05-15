El Gobierno de Colombia implementó el Decreto 0312, que ajusta un 7 % los salarios del sector estatal desde el 1 de enero de 2026. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Gobierno de Colombia

El Gobierno de Colombia implementó el Decreto 0312, que ajusta un 7 % los salarios del sector estatal desde el 1 de enero de 2026. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Gobierno de Colombia

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El Gobierno Nacional de Colombia formalizó el ajuste de las remuneraciones del sector estatal a través del Decreto 0312 del 25 de marzo de 2026. Esta norma establece una subida del 7% para los trabajadores de la Rama Ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y organismos de desarrollo sostenible. La medida tiene efectos retroactivos desde el 1.° de enero del año fiscal vigente, lo que asegura un pago adicional desde el inicio del periodo.

Este reajuste de sueldos toma como base el IPC del ciclo anterior sumado a un adicional del 1,9%. De acuerdo con las directrices gubernamentales, la actualización impacta las nóminas de docentes, jueces y trabajadores de instituciones como la Dian o la Contraloría. El incremento busca mantener el poder adquisitivo de los servidores civiles frente a la inflación registrada durante 2025.

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¿Cuándo se hará el pago del retroactivo para empleados públicos?

El desembolso de los ajustes salariales carece de un cronograma estandarizado para la totalidad de los trabajadores estatales, según reportan las instituciones de Colombia y portales especializados. Cada organismo del sector público asume la obligación de fijar el día de la consignación en su plataforma de haberes, una vez que concluye la adecuación de sus trámites internos.

En la ejecución real, numerosos funcionarios percibieron el beneficio de esta compensación económica desde abril o durante el transcurso de 2026. Este plazo varía conforme a la agilidad de cada dependencia para actualizar sus aportes y cancelar los montos rezagados que se originaron a partir de enero.

¿Cómo se establece el ajuste salarial de los empleados del sector público en Colombia 2026?

El incremento salarial vigente para este año surge de la concertación entre el Estado y las organizaciones sindicales, bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015. Esta negociación determinó que la subida remunerativa equivale a la suma del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que alcanzó el 5,1%, más un componente adicional del 1,9%. Como resultado, la cifra final representa un aumento del 7% sobre las remuneraciones y se consolida como la base técnica que rige el poder adquisitivo de la fuerza laboral estatal.

La implementación formal de este ajuste ocurre mediante el Decreto 0312 de 2026, documento que oficializa las nuevas escalas de ingresos para la Rama Ejecutiva y corporaciones autónomas. Dicha norma ordena una aplicación retroactiva desde el primer día de enero, lo que obliga a las entidades a recalcular los pagos efectuados durante los meses previos. Gracias a esta disposición legal, el personal administrativo y técnico asegura la percepción integral de sus haberes conforme a los niveles actualizados de la función pública.

Más allá del sueldo básico mensual, la regulación impacta directamente en las primas, bonificaciones y beneficios extralegales de los trabajadores. Las instituciones tienen la responsabilidad de reliquidar las prestaciones sociales y cesantías, para garantizar que los aportes a seguridad social y parafiscales coincidan con los montos recientes. Este proceso busca transparencia en el manejo del presupuesto nacional y el cumplimiento estricto de las obligaciones patronales frente al sistema de protección ciudadana.