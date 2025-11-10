HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pago y retiro de CTS 2025: conoce hasta cuándo podrán depositar las empresas en noviembre, según el MTPE

El Ministerio de Trabajo confirmó que el depósito de la CTS de noviembre podrá extenderse hasta el lunes 17, debido a que el 15 cae sábado. Esta medida aplica para todos los trabajadores del régimen privado.

El depósito de la CTS de noviembre ya inició y podrá efectuarse hasta el lunes 17
El depósito de la CTS de noviembre ya inició y podrá efectuarse hasta el lunes 17 | Foto: Andina/Composición LR

Noviembre es uno de los meses más esperados por los trabajadores del régimen privado, ya que corresponde el segundo depósito anual de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). De acuerdo con la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este beneficio debe abonarse dentro de los primeros 15 días naturales del mes. Sin embargo, como este 2025 el 15 cae sábado, el depósito podrá realizarse hasta el lunes 17, primer día hábil siguiente.

La CTS es un fondo de respaldo para el trabajador en caso de cese laboral, pero actualmente puede retirarse libremente gracias a la ley que autoriza el uso del 100% del monto acumulado hasta el 31 de diciembre de 2025. Por ello, muchos empleados aguardan este pago con expectativa, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida. Los empleadores que incumplan con el depósito dentro del plazo establecido podrán recibir sanciones económicas por parte de la Sunafil.

CGTP pide al Gobierno aumentar el sueldo mínimo a no menos de S/1.300: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

El pago de la CTS ya empezó y podrá completarse hasta el lunes 17

Diversos trabajadores reportaron en redes sociales que ya recibieron el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al segundo depósito semestral del año. Este beneficio, otorgado a quienes laboran en el régimen privado, debe abonarse dentro de los primeros 15 días de mayo y noviembre, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Sin embargo, no todas las empresas han efectuado aún el depósito. Este año, el plazo puede extenderse hasta el lunes 17 de noviembre, debido a que el día 15 cae sábado. Según el MTPE, las compañías que realicen el pago en el siguiente día hábil no incurren en infracción alguna, siempre que se cumpla con el depósito dentro del plazo legal.

