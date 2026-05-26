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Deportes

Partidos de hoy, martes 26 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos en el fútbol sudamericano con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Cusco FC, Gremio y Universitario juegan hoy martes 26 de mayo en sus respectivas competiciones. Foto: Liga 1/Brasileirao/composición LR
Cusco FC, Gremio y Universitario juegan hoy martes 26 de mayo en sus respectivas competiciones. Foto: Liga 1/Brasileirao/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 26 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva en el fútbol sudamericano, con enfrentamientos destacados en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se disputa la permanencia en la Ligue 1 de Francia. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario recibe a Deportes Tolima en un encuentro en el que necesita ganar si quiere mantenerse en competencia. Cusco también verá acción cuando visite a Flamengo en la última jornada de la fase de grupos. En la Copa Sudamericana, destaca el duelo entre Santos y Deportivo Cuenca por el pase a la siguiente fase.

PUEDES VER: Novak Djokovic e Ignacio Buse protagonizan emotivo momento tras título del peruano: "Machu Picchu te espera, amigo"

lr.pe

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Lanús vs Mirassol
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • LDU Quito vs Always Ready
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Estudiantes de La Plata vs Independiente de Medellín
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Flamengo vs Cusco
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Nacional vs Coquimbo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universitario vs Tolima
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Gremio vs Montevideo City
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Millonarios vs O’Higgins
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Palestino vs Deportivo Riestra
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sao Paulo vs Boston River
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • San Lorenzo vs Recoleta
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Santos vs Deportivo Cuenca
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Saint-Étienne vs Nice
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
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