Partidos de hoy, martes 26 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos en el fútbol sudamericano con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 26 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva en el fútbol sudamericano, con enfrentamientos destacados en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se disputa la permanencia en la Ligue 1 de Francia. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se definen los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario recibe a Deportes Tolima en un encuentro en el que necesita ganar si quiere mantenerse en competencia. Cusco también verá acción cuando visite a Flamengo en la última jornada de la fase de grupos. En la Copa Sudamericana, destaca el duelo entre Santos y Deportivo Cuenca por el pase a la siguiente fase.
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Lanús vs Mirassol
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- LDU Quito vs Always Ready
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Estudiantes de La Plata vs Independiente de Medellín
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Flamengo vs Cusco
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Nacional vs Coquimbo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Universitario vs Tolima
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Gremio vs Montevideo City
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Millonarios vs O’Higgins
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Palestino vs Deportivo Riestra
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sao Paulo vs Boston River
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- San Lorenzo vs Recoleta
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Santos vs Deportivo Cuenca
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Saint-Étienne vs Nice
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN