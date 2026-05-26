Partidos de hoy, martes 26 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 26 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva en el fútbol sudamericano, con enfrentamientos destacados en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se disputa la permanencia en la Ligue 1 de Francia. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario recibe a Deportes Tolima en un encuentro en el que necesita ganar si quiere mantenerse en competencia. Cusco también verá acción cuando visite a Flamengo en la última jornada de la fase de grupos. En la Copa Sudamericana, destaca el duelo entre Santos y Deportivo Cuenca por el pase a la siguiente fase.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Lanús vs Mirassol

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

LDU Quito vs Always Ready

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Estudiantes de La Plata vs Independiente de Medellín

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Flamengo vs Cusco

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Nacional vs Coquimbo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Universitario vs Tolima

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Gremio vs Montevideo City

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Millonarios vs O’Higgins

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Palestino vs Deportivo Riestra

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Sao Paulo vs Boston River

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

San Lorenzo vs Recoleta

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Santos vs Deportivo Cuenca

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY