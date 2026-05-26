Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO HOY: hora y canal del decisivo partido por la fecha 6 de Copa Libertadores

Universitario y Deportes Tolima se enfrentan por la clasificación a octavos de final. Foto: Libertadores/Liga Dimayor/composición LR

Universitario y Deportes Tolima se enfrentan por la clasificación a octavos de final. Foto: Libertadores/Liga Dimayor/composición LR

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Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO juegan este martes 26 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro crema afrontará un decisivo duelo en la Copa Libertadores. Luego del empate sin goles ante Nacional en Uruguay, Universitario deberá recibir a Deportes Tolima en busca de un triunfo que lo ubique en el segundo lugar del Grupo B. De ganar, el equipo dirigido por Héctor Cúper logrará la clasificación a octavos de final en la presente competición.

Universitario vs Deportes Tolima: canal y dónde ver transmisión del partido

El partido entre Universitario y Deportes Tolima, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse vía streaming mediante la plataforma Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima HOY?

Los equipos de Universitario y Deportes Tolima se enfrentarán por la fecha 6 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará hoy martes 26 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 27/05)

Alineaciones probables de Universitario vs Deportes Tolima

Universitario: Vargas; Fara, Santamaría, Riveros; Polo, Pérez Guedes, Fértoli, Concha, Carabalí; Valera y Alzugaray.

Vargas; Fara, Santamaría, Riveros; Polo, Pérez Guedes, Fértoli, Concha, Carabalí; Valera y Alzugaray. Deportes Tolima: Volpi; López, J. Angulo, A. Angulo, Arrieta; Nieto, Trujillo; Parra; Torres, Florez y González.

Pronóstico de Universitario vs Deportes Tolima

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Tolima.

Betsson: gana Universitario (1,92), empate (3,20), gana Tolima (4,15)

Betano: gana Universitario (1,95), empate (3,40), gana Tolima (4,55)

Bet365: gana Universitario (1,95), empate (3,25), gana Tolima (4,33)

1XBet: gana Universitario (1,96), empate (3,29), gana Tolima (4,37)

Coolbet: gana Universitario (1,90), empate (3,30), gana Tolima (4,50)

Doradobet: gana Universitario (1,96), empate (3,33), gana Tolima (4,20).

¿En qué estadio y dónde juegan Universitario vs Deportes Tolima?

Universitario y Deportes Tolima disputarán este encuentro por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

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