Estudias de 3 a 4 años y podrías ganar hasta S/12.789: estas son las mejores carreras técnicas el Perú, según el portal Mi Carrera del MTPE

Según el MTPE, los sectores de minería, industria, electricidad y tecnología ofrecen las remuneraciones más atractivas en el mercado laboral peruano. | Foto. Andina/Dall-E/Composición LR

Según el MTPE, los sectores de minería, industria, electricidad y tecnología ofrecen las remuneraciones más atractivas en el mercado laboral peruano. | Foto. Andina/Dall-E/Composición LR

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Las carreras técnicas en Perú están entre las más demandadas, pero, a su vez, tienen menos profesionales especializados, pese a los atractivos sueldos. Según la información publicada por el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), existen carreras técnicas cuyos egresados pueden alcanzar ingresos mensuales de hasta S/12.789, dependiendo de su experiencia laboral.

De acuerdo con la plataforma estatal, se consideraron los ingresos promedio de técnicos de 18 a 29 años, así como los de trabajadores mayores de 30 años. Las cifras evidencian que los sectores vinculados a la minería, la industria, la electricidad y la tecnología concentran las remuneraciones más altas en el mercado peruano.

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Las carreras técnicas mejor pagadas en el Perú en 2026

En el primer lugar del listado aparece la carrera de Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo, cuyos egresados jóvenes registran ingresos promedio de S/6.804 mensuales, mientras que los trabajadores con mayor experiencia pueden alcanzar hasta S/19.524. Esta especialidad forma profesionales capacitados para operar maquinaria, supervisar procesos industriales y participar en actividades extractivas y energéticas.

Otra de las carreras destacadas es Técnico electricista, que presenta ingresos promedio de S/3.757 para jóvenes y de hasta S/11.607 en trabajadores de mayor trayectoria. El crecimiento de proyectos de infraestructura, energía y construcción mantiene elevada la demanda de estos profesionales.

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¿Qué carreras técnicas aparecen entre las más rentables?

Según el portal Mi Carrera, estas son algunas de las especialidades técnicas con mejores ingresos promedio en el país:

Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo

Técnico electricista

Hidrografía

Suboficiales de las Fuerzas Armadas

Técnico industrial

Secretariado

Suboficiales de la Policía Nacional

Química

Ciencias de la Computación

Técnico en Electrónica

Técnico de telecomunicaciones

Arquitectura y Urbanismo

Técnico en Mecánica

Técnico civil

Administración de Empresas

El MTPE señala que muchas de estas carreras pueden estudiarse en un periodo de entre tres y cuatro años, lo que permite una inserción laboral más rápida frente a otras alternativas profesionales. Además, varias de ellas están vinculadas a sectores productivos con alta demanda de trabajadores especializados en todo el país.