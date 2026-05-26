HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Estudias de 3 a 4 años y podrías ganar hasta S/12.789: estas son las mejores carreras técnicas el Perú, según el portal Mi Carrera del MTPE

Las carreras técnicas en Perú son altamente demandadas y ofrecen sueldos altos. Destaca la escasez de profesionales especializados.

Según el MTPE, los sectores de minería, industria, electricidad y tecnología ofrecen las remuneraciones más atractivas en el mercado laboral peruano.
Según el MTPE, los sectores de minería, industria, electricidad y tecnología ofrecen las remuneraciones más atractivas en el mercado laboral peruano. | Foto. Andina/Dall-E/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las carreras técnicas en Perú están entre las más demandadas, pero, a su vez, tienen menos profesionales especializados, pese a los atractivos sueldos. Según la información publicada por el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), existen carreras técnicas cuyos egresados pueden alcanzar ingresos mensuales de hasta S/12.789, dependiendo de su experiencia laboral.

De acuerdo con la plataforma estatal, se consideraron los ingresos promedio de técnicos de 18 a 29 años, así como los de trabajadores mayores de 30 años. Las cifras evidencian que los sectores vinculados a la minería, la industria, la electricidad y la tecnología concentran las remuneraciones más altas en el mercado peruano.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SUMA ALIADOS Y ANTAURO HUMALA SIGUE CON ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

lr.pe

Las carreras técnicas mejor pagadas en el Perú en 2026

En el primer lugar del listado aparece la carrera de Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo, cuyos egresados jóvenes registran ingresos promedio de S/6.804 mensuales, mientras que los trabajadores con mayor experiencia pueden alcanzar hasta S/19.524. Esta especialidad forma profesionales capacitados para operar maquinaria, supervisar procesos industriales y participar en actividades extractivas y energéticas.

Otra de las carreras destacadas es Técnico electricista, que presenta ingresos promedio de S/3.757 para jóvenes y de hasta S/11.607 en trabajadores de mayor trayectoria. El crecimiento de proyectos de infraestructura, energía y construcción mantiene elevada la demanda de estos profesionales.

PUEDES VER: Detienen a extranjero acusado de agredir a una niña de cinco años en San Martín de Porres

lr.pe

¿Qué carreras técnicas aparecen entre las más rentables?

Según el portal Mi Carrera, estas son algunas de las especialidades técnicas con mejores ingresos promedio en el país:

  • Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo
  • Técnico electricista
  • Hidrografía
  • Suboficiales de las Fuerzas Armadas
  • Técnico industrial
  • Secretariado
  • Suboficiales de la Policía Nacional
  • Química
  • Ciencias de la Computación
  • Técnico en Electrónica
  • Técnico de telecomunicaciones
  • Arquitectura y Urbanismo
  • Técnico en Mecánica
  • Técnico civil
  • Administración de Empresas

El MTPE señala que muchas de estas carreras pueden estudiarse en un periodo de entre tres y cuatro años, lo que permite una inserción laboral más rápida frente a otras alternativas profesionales. Además, varias de ellas están vinculadas a sectores productivos con alta demanda de trabajadores especializados en todo el país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Postula a carreras técnicas gratis en Lima: inscripciones abiertas hasta abril en institutos públicos

Postula a carreras técnicas gratis en Lima: inscripciones abiertas hasta abril en institutos públicos

LEER MÁS
Esta carrera técnica paga mejores sueldos a los jóvenes que Ingeniería de Sistemas en Lima Metropolitana, según ranking del MTPE

Esta carrera técnica paga mejores sueldos a los jóvenes que Ingeniería de Sistemas en Lima Metropolitana, según ranking del MTPE

LEER MÁS
Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan sin vida a menor de 6 años que estuvo desaparecido junto a su madre tras viajar a la selva

Hallan sin vida a menor de 6 años que estuvo desaparecido junto a su madre tras viajar a la selva

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

LEER MÁS
Detienen a extranjero acusado de agredir a una niña de cinco años en San Martín de Porres

Detienen a extranjero acusado de agredir a una niña de cinco años en San Martín de Porres

LEER MÁS
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025