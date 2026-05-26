Perú fortalece la lucha contra la extorsión, el secuestro y el sicariato

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En los últimos años, se ha observado en Perú un aumento del crimen organizado en los delitos de secuestro, extorsión y sicariato. A través de estos actos delictivos, las organizaciones criminales buscan expandir su control territorial.

El secuestro, por ejemplo, les brinda una herramienta para infundir miedo y ejercer control sobre la población y las instituciones estatales, consolidando así su poderío y capacidad de operación.

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En ese contexto, España adiestrará a la Policía peruana para que haga frente a las mafias dedicadas a la extorsión, los secuestros, el sicariato y otras modalidades delictivas que sacuden las calles de las principales ciudades del país.

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Así, según explicaron a La República fuentes policiales, el Ministerio del Interior y la Unión Europea inauguraron un taller especializado de investigación dirigido al personal de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP y a fiscales del Ministerio Público para tratar de hacer frente a los criminales que asolan las calles.

EXPERIENCIA MUNDIAL

El taller intensivo se dictará a lo largo de una semana y contará con la instrucción de especialistas de la Guardia Civil de España, quienes abordarán temáticas críticas para la seguridad ciudadana.

Los expertos de la Guardia Civil encargados de investigar secuestros y extorsiones se integran principalmente en la Unidad Central Operativa (UCO), específicamente dentro del Equipo de Secuestros y Extorsiones. Estos agentes cuentan con alta cualificación y experiencia en la resolución de casos tanto en España como en misiones internacionales.

La UCO asesora en el manejo de situaciones críticas y extorsiones reales, resolviendo casi 100% de los secuestros extorsivos en España.

En Perú, del 1 de enero al 19 de mayo hubo 59 homicidios. El año pasado se registraron 49 en el mismo periodo, según el Sinadef. En el 80% de los casos se usó un arma de fuego. Este año también hubo 5.781 extorsiones, según la PNP, mientras que el Ministerio Público dice que son 8.105 denuncias por ese delito.

FORTALECER INVESTIGACIÓN

Esta capacitación de la Guardia Civil de España, que reúne a efectivos de las Divisiones de Investigación de Extorsiones, Secuestros y Homicidios, junto a miembros de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado (FECOR), tiene como objetivo fortalecer las capacidades investigativas y operativas de las autoridades frente a los delitos vinculados a las organizaciones criminales.

La organización del evento está a cargo de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) del Mininter y el Proyecto de Apoyo de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de financiamiento suscrito con la Unión Europea, el cual busca consolidar las estrategias y recursos destinados a combatir el accionar de las redes delictivas en el territorio nacional.

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Durante la ceremonia de inauguración, el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera García, destacó el valor de la cooperación internacional como una herramienta clave para potenciar la efectividad de la Policía Nacional mediante el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.

Asimismo, reafirmó el compromiso del sector Interior de mantener una lucha firme y sin tregua contra las mafias dedicadas a la extorsión, los secuestros, el sicariato y otras modalidades delictivas.

MÓDULOS PROGRAMADOS



Entre los módulos programados se encuentran el análisis de los modos operativos, tipologías y evolución de los secuestros; el uso de la violencia por parte de bandas criminales; la estructura y consolidación del crimen organizado; su dimensión transnacional; así como el uso de inteligencia criminal y el análisis financiero y patrimonial para golpear las finanzas ilícitas.

El evento protocolar contó con la participación del jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la PNP, general Manuel Lozada Morales; la agregada de cooperación de la Unión Europea, Cristina Fernández; el director general de la DGCO, Luis Yunis Herrera, además de jueces, fiscales y representantes de la cooperación internacional.

Perú quiere también que participen en estas labores de asesoramiento especialistas de Reino Unido, Israel y Francia, con el fin de enriquecer las estrategias y el procedimiento operativo para mejorar los mecanismos de control del orden público y brindar un mejor resguardo a los peruanos.

Eso sí, no ocultan que el idioma, respecto de la Policía española, es una gran ventaja a la hora de afrontar de inmediato el aprendizaje o el asesoramiento, en comparación con otras fuerzas policiales.