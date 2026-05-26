Paro agrario indefinido: manifestantes y policías se enfrentan por apertura de vía en Piura

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En el segundo día del paro agrario nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), decenas de agricultores bloquearon varias vías en Piura como medida de protesta ante la crisis que afecta al sector. Uno de los principales puntos de concentración fue el óvalo El Trébol, zona estratégica que conecta la Panamericana Norte con las ciudades de Piura y Chiclayo.

La tensión aumentó cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron para despejar la vía y permitir el tránsito de buses interprovinciales y camiones varados desde hace varias horas. Durante el enfrentamiento, algunos manifestantes lanzaron piedras contra los efectivos policiales. Pese al bloqueo, los agricultores señalaron que se permite únicamente el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

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"Estamos marginados por el Estado, no tenemos apoyo. Hoy en día una hectárea de arroz nos cuesta entre S/12.000 y S/13.000. Debemos cosechar unos 200 sacos, pero nos están pagando entre 50 y 54 soles por saco", expresó José Silva, agricultor del distrito La Arena a La República.

Productores exigen declarar en emergencia el sector agrícola

Los dirigentes agrarios señalaron que la paralización continuará hasta que el Ejecutivo declare en emergencia el sector agrícola y adopte medidas frente a la crisis que atraviesan los productores de arroz.

Asimismo, cuestionaron el ingreso de arroz importado desde 2022, pese a que —según indicaron— existe una sobreproducción nacional. "Las pérdidas superan los S/10.000 por hectárea invertida. Con el incremento de los fertilizantes y combustibles ya no obtenemos ganancias", manifestó uno de los dirigentes.

Los agricultores explicaron que actualmente producen alrededor de 10 toneladas por hectárea, equivalentes a 10.000 kilos de arroz, pero denunciaron que el precio de venta ha caído drásticamente. Detallaron que antes el saco de arroz se comercializaba entre S/70 y S/80, mientras que ahora apenas alcanza los S/50, monto que —afirman— no permite cubrir costos operativos ni deudas financieras.

Fiscalía de Piura monitorea desarrollo del paro agrario

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura informó que realiza acciones de monitoreo preventivo durante el desarrollo del paro agrario nacional convocado por agricultores en la región.

Desde las primeras horas de la mañana, representantes del Ministerio Público verificaron el bloqueo de diversas vías y coordinaron con la División de Orden Público de la Policía Nacional el despliegue de agentes en los puntos donde se reportaron restricciones al tránsito, entre ellos el óvalo El Trébol y las vías hacia La Legua y Catacaos.

Asimismo, los fiscales sostuvieron reuniones con dirigentes agrarios presentes en las zonas de protesta, a quienes exhortaron a evitar actos de violencia y acciones que afecten el orden público durante las manifestaciones.

El Ministerio Público también advirtió a los manifestantes sobre posibles delitos vinculados al entorpecimiento de servicios públicos, disturbios y otras infracciones contra la tranquilidad pública. Además del óvalo El Trébol, se reportaron concentraciones y bloqueos en el puente Independencia y los distritos de La Unión y La Arena.