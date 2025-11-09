En Lima Metropolitana, una carrera técnica en el área de las ingenierías se posiciona como la mejor remunerada este 2025, según los datos brindados en el portal web del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) Mi carrera. Esta es la especialidad de Ingeniería Minera, Metalúrgica y Petróleo. De acuerdo con el informe, esta profesión no universitaria es la única que sobresale dentro de este campo ofreciendo hasta un sueldo superior de S/17.000.

La alta demanda en el mercado laboral, sumada a la necesidad de perfiles especializados en procesos técnicos y gestión de mantenimiento, ha impulsado el valor de esta de ingeniería, superando incluso a Industrial y Civil, opciones más atractivas para los jóvenes estudiantes en Perú. Además, al ser una carrera no universitaria puedes culminar los estudios en menos de 5 años.

¿Cuánto gana en promedio un técnico en ingeniería minera, metalúrgica y petróleo?

Según la información registrada de la Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME) un joven de entre 18 y 29 años estaría ganando en promedio un total de S/5.788; mientras que un máximo de S/11.360 en Lima Metropolitana. Sin embargo, este monto aumenta dependiendo de la experiencia del egresado.

Es así que, y de acuerdo se muestra en la lista de Mi carrera, un técnico en esta carrera de ingeniería, mayor de 29 años, estaría percibiendo un ingreso de hasta S/8.395, mientras que un máximo de S/17.574, al mes. Esto lo convierte en la mejor pagada dentro del campo de las ingenierías.

¿Dónde estudiar la carrera técnica de ingeniería minera, metalúrgica y petróleo?

En el Perú existen diferentes instituciones públicas y privados que ofrecen una carrera técnica. En el caso de la especialidad de Ingeniería minera, metalúrgica y petróleo, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, ubicado en el distrito de Comas, al norte de Lima, es una excelente opción para aquellos jóvenes que buscan una formación técnica gratuita en esta profesión mejor pagada del país.