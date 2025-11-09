HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Esta carrera técnica de ingeniería es la mejor pagada en Lima Metropolitana y sueldo supera los S/17.000 al mes

Una carrera técnica en ingenierías se destaca como la mejor remunerada en Lima Metropolitana este 2025, superando a Civil e Industrial. ¿De cuál se trata?

Un instituto público en Lima enseña esta carrera técnica de ingeniería.
Un instituto público en Lima enseña esta carrera técnica de ingeniería. | Foto: composición LR

En Lima Metropolitana, una carrera técnica en el área de las ingenierías se posiciona como la mejor remunerada este 2025, según los datos brindados en el portal web del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) Mi carrera. Esta es la especialidad de Ingeniería Minera, Metalúrgica y Petróleo. De acuerdo con el informe, esta profesión no universitaria es la única que sobresale dentro de este campo ofreciendo hasta un sueldo superior de S/17.000.

La alta demanda en el mercado laboral, sumada a la necesidad de perfiles especializados en procesos técnicos y gestión de mantenimiento, ha impulsado el valor de esta de ingeniería, superando incluso a Industrial y Civil, opciones más atractivas para los jóvenes estudiantes en Perú. Además, al ser una carrera no universitaria puedes culminar los estudios en menos de 5 años.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: La carrera de ingeniería que superó a Civil e Industrial como la mejor pagada del Perú: sueldo llega hasta S/13.000

lr.pe

¿Cuánto gana en promedio un técnico en ingeniería minera, metalúrgica y petróleo?

Según la información registrada de la Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME) un joven de entre 18 y 29 años estaría ganando en promedio un total de S/5.788; mientras que un máximo de S/11.360 en Lima Metropolitana. Sin embargo, este monto aumenta dependiendo de la experiencia del egresado.

Es así que, y de acuerdo se muestra en la lista de Mi carrera, un técnico en esta carrera de ingeniería, mayor de 29 años, estaría percibiendo un ingreso de hasta S/8.395, mientras que un máximo de S/17.574, al mes. Esto lo convierte en la mejor pagada dentro del campo de las ingenierías.

¿Dónde estudiar la carrera técnica de ingeniería minera, metalúrgica y petróleo?

En el Perú existen diferentes instituciones públicas y privados que ofrecen una carrera técnica. En el caso de la especialidad de Ingeniería minera, metalúrgica y petróleo, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, ubicado en el distrito de Comas, al norte de Lima, es una excelente opción para aquellos jóvenes que buscan una formación técnica gratuita en esta profesión mejor pagada del país.

Notas relacionadas
Estas son las carreras universitarias del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

Estas son las carreras universitarias del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

LEER MÁS
Demanda de carreras técnicas podrían igualar a las universitarias en 10 años, según experto: técnicos pueden ganar hasta 4 veces más

Demanda de carreras técnicas podrían igualar a las universitarias en 10 años, según experto: técnicos pueden ganar hasta 4 veces más

LEER MÁS
Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS
Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025